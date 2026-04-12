O papa segue os passos de João Paulo II e Bento XVI ao viajar para Camarões, Angola e Guiné Equatorial (esta última apenas por Karol Wojtyla).
O papa segue os passos de João Paulo II e Bento XVI ao viajar para Camarões, Angola e Guiné Equatorial (esta última apenas por Karol Wojtyla).EPA/FABIO FRUSTACI
Internacional

Da terra de Santo Agostinho ao regime de Obiang: a viagem africana de Leão XIV

A terceira viagem fora da península itálica é a mais ambiciosa até à data. Em quatro línguas, o papa vai falar de temas tão diversos como a paz, a exploração de recursos ou a migração.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Emmanuel Macron
França
Angola
África
Argélia
edição impressa
Papa Leão XIV

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt