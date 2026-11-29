Espanha vota este domingo, 29 de novembro, em legislativas antecipadas, com as sondagens mais recentes a anunciarem um provável fim da era socialista de Pedro Sánchez e uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento.

A importância do momento é refletida na corrida às urnas por parte dos espanhóis, que está a atingir níveis históricos. Mais de 16 milhões de eleitores, 45,75% dos 38,6 milhões inscritos, já tinham votado até às 14h00 (13h00 em Portugal continental), segundo o primeiro balanço da participação, divulgado este domingo. O valor supera em mais de cinco pontos percentuais o registado à mesma hora nas legislativas de julho de 2023 (40,48%) e constitui um recorde desde o início da democracia espanhola - quase quatro pontos percentuais superior ao recorde anterior de 41,8% registado nas eleições gerais de junho de 1993, lembra o jornal El Mundo.

A jornada está a ser marcada por longas filas nos locais de voto em várias regiões do país, relata o mesmo jornal. Na Comunidade Valenciana, a participação chegou aos 50,9% e, em La Rioja, aos 50,8%. A província de Valência registava a maior afluência, com 51,5% dos eleitores já tendo votado a essa hora - são as primeiras eleições gerais na região desde a tempestade devastadora de 2024, que provocou 234 mortos.

Após votar, numa escola em Madrid, o líder do Partido Socialista de Espanha (PSOE) falou aos jornalistas, demonstrando confiança. "Vejo uma mobilização histórica e portanto tenho boas sensações", disse o primeiro-ministro em busca de uma reeleição, também apelando ao voto para o próximo Governo ter "força suficiente".

Sánchez, que lidera o Governo de Espanha desde 2018, defendeu que "o maior poder numa democracia é o voto". O socialista afirmou ter visto uma "mobilização épica" durante a campanha eleitoral. "Quanto maior for a participação, melhor se verá refletida a vontade dos cidadãos no parlamento e maior força terá o próximo governo para aplicar as suas políticas", disse em resposta a jornalistas.

O líder do PSOE afirmou que este é um sinal de "uma democracia saudável em que as pessoas se comprometem" e que a participação é também a melhor forma de dissipar boatos relacionados com possíveis fraudes.