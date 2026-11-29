Eleições em Espanha. Corrida às urnas está a bater recordes históricos
Espanha vota este domingo, 29 de novembro, em legislativas antecipadas, com as sondagens mais recentes a anunciarem um provável fim da era socialista de Pedro Sánchez e uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento.
A importância do momento é refletida na corrida às urnas por parte dos espanhóis, que está a atingir níveis históricos. Mais de 16 milhões de eleitores, 45,75% dos 38,6 milhões inscritos, já tinham votado até às 14h00 (13h00 em Portugal continental), segundo o primeiro balanço da participação, divulgado este domingo. O valor supera em mais de cinco pontos percentuais o registado à mesma hora nas legislativas de julho de 2023 (40,48%) e constitui um recorde desde o início da democracia espanhola - quase quatro pontos percentuais superior ao recorde anterior de 41,8% registado nas eleições gerais de junho de 1993, lembra o jornal El Mundo.
A jornada está a ser marcada por longas filas nos locais de voto em várias regiões do país, relata o mesmo jornal. Na Comunidade Valenciana, a participação chegou aos 50,9% e, em La Rioja, aos 50,8%. A província de Valência registava a maior afluência, com 51,5% dos eleitores já tendo votado a essa hora - são as primeiras eleições gerais na região desde a tempestade devastadora de 2024, que provocou 234 mortos.
Após votar, numa escola em Madrid, o líder do Partido Socialista de Espanha (PSOE) falou aos jornalistas, demonstrando confiança. "Vejo uma mobilização histórica e portanto tenho boas sensações", disse o primeiro-ministro em busca de uma reeleição, também apelando ao voto para o próximo Governo ter "força suficiente".
Sánchez, que lidera o Governo de Espanha desde 2018, defendeu que "o maior poder numa democracia é o voto". O socialista afirmou ter visto uma "mobilização épica" durante a campanha eleitoral. "Quanto maior for a participação, melhor se verá refletida a vontade dos cidadãos no parlamento e maior força terá o próximo governo para aplicar as suas políticas", disse em resposta a jornalistas.
O líder do PSOE afirmou que este é um sinal de "uma democracia saudável em que as pessoas se comprometem" e que a participação é também a melhor forma de dissipar boatos relacionados com possíveis fraudes.
As mesas de voto em Espanha estão abertas até às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) e Sánchez revelou que até lá, e começarem a ser conhecidos resultados, vai passar o dia com a família e comer uma paella.
Estas são as XVII eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, que morreu em novembro de 1975, e estão chamados a votar 38.616.949 eleitores, mais 1,2 milhões do que nas legislativas anteriores, de 2023.
As eleições foram convocadas em 05 de outubro pelo atual primeiro-ministro, que pôs fim à legislatura iniciada três anos atrás depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o Governo tinha avançado face a manifestações de milhares de pessoas nas ruas, em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.
Principal nome, segundo as sondagens, para assumir a posição atualmente ocupada por Sánchez, o presidente do Partido Popular espanhol (PP), de direita, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos espanhóis para votarem sem medo, após exercer o seu direito ao voto numa escola também na capital espanhola.
"Quero dizer aos espanhóis que não votem com medo, votem com memória", disse o líder do PP. Para Feijóo, "hoje os espanhóis decidem o futuro, o destino e a orientação de Espanha não só para os próximos quatro anos, mas provavelmente para a próxima década".
O líder do PP disse que propõe "esperança" e afirmou estar convencido de que hoje à noite se vai festejar e celebrar a democracia e que "compete a todos" aceitar o resultado das eleições. "Confio na limpeza do escrutínio", realçou.
Nas declarações que fez aos jornalistas, Feijóo, referindo a imprensa internacional presente, enviou "um abraço a Portugal", ressaltando que "é um dos países fundamentais com quem vamos trabalhar se tivermos responsabilidade de governo".
Espanha e Portugal "têm de ser sem dúvida os protagonistas do sul da Europa", disse ainda.
Um possível Governo liderado por Feijóo deverá contar com uma aliança com o Vox, partido da extrema-direita liderado por Santiago Abascal, visto as sondagens apontarem vitória do PP, mas sem maioria absoluta. PP e Vox, em conjunto, terão cerca de 190 deputados, mais 14 do que os 176 mínimos necessários para uma maioria absoluta, segundo a média de todas as sondagens, calculada pelos meios de comunicação social espanhóis. Os dois partidos já governam coligados em quatro regiões autónomas e têm admitido aliar-se também a nível nacional.
Após votar, em Madrid, Santiago Abascal pediu uma "participação massiva" nas eleições para "não haver arrependimentos”. O líder do Vox disse confiar que os espanhóis poderão votar "de forma livre e pacífica" e "sem medo e sem pessimismo".
"Uma votação massiva favorece o povo" e "legitima a democracia, que é o maior exercício de soberania que podem fazer os espanhóis", defendeu. Para o presidente do Vox, uma "participação massiva" afasta também "qualquer tipo de batota ou intimidação".
Quarta candidata de destaque nesta corrida eleitoral, a líder da Frente Ampla à presidência do Governo espanhol, Ada Colau, garantiu que as mulheres não vão ficar “caladas” nas eleições gerais deste domingo, mas serão antes “protagonistas”, porque há “muito em jogo”.
Após votar na sua secção de voto no bairro de Gràcia, em Barcelona, Colau afirmou que estas “não são umas eleições quaisquer” e exortou à defesa “da democracia, dos serviços públicos, do direito à habitação, das pensões e dos salários dignos”.
“Nós, as mulheres, não só não vamos ficar caladas, como vamos ser protagonistas e teremos um papel decisivo no resultado destas eleições. Tenho orgulho em ser mulher e em que isto venha a ser assim”, sublinhou a ex-presidente da Câmara de Barcelona.
Ada Colau evitou pronunciar-se sobre a visita de sábado a Ceuta do líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, em pleno dia de reflexão para as eleições, embora tenha criticado o facto de alguns partidos “terem querido incitar ao ódio, ao confronto e à polarização” nesta campanha eleitoral, enquanto outros “quiseram mobilizar o voto em torno do medo”.
Ceuta, onde entraram dezenas de milhares de pessoas ilegalmente em 24 horas no final de julho, foi um dos temas que esteve no centro da campanha eleitoral das eleições espanholas.
“O que eu gostaria e o que desejo para este país é que os cidadãos vão hoje em massa votar com entusiasmo e orgulho”, concluiu Colau.
*atualizado às 14.30