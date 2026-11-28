O líder socialista chegou a primeiro-ministro de Espanha a 2 de junho de 2018, depois de uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy. Reeleito em 2019 e em 2023 (foi segundo, mas aliou-se com o Sumar e teve o apoio de partidos nacionalistas bascos e catalães), procura nas eleições deste domingo o terceiro mandato.

Pedro Sánchez nasceu há 54 anos em Madrid e é doutorado em Economia. Filiado no PSOE desde os 21 anos, tornou-se vereador na capital em 2004. Cinco anos depois, deu o salto para o Congresso dos Deputados. Eleito pela primeira vez secretário-geral do PSOE em 2014, recusou apoiar a investidura de Rajoy após as eleições de 2016 (como em 2015), abrindo uma crise interna no partido. Demitiu-se da liderança, apenas para voltar a concorrer em 2017 e ser reeleito pelos militantes.

O crescimento da economia dos últimos anos, apoiado pela imigração (houve um programa de regularização de quase 1,2 milhões de pessoas), não se tem sentido no custo de vida ou no aumento dos salários reais. O seu governo ficou ainda marcado pelos escândalos de corrupção no PSOE e problemas judiciais de membros da própria família, como a mulher, Begoña Gómez, que desgastaram a sua imagem antes da ida às urnas.

Alberto Núñez Feijóo - Partido Popular