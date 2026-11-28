Quatro percursos diferentes com um só objetivo: governar Espanha
Um primeiro-ministro à procura de sobreviver ao desgaste, um líder da oposição que tenta finalmente chegar à Moncloa, um líder da extrema-direita em ascensão à espera de entrar no executivo e uma ex-autarca que regressa pela crise da habitação e quer travar a direita.
Eis os perfis dos principais candidatos às eleições de domingo, 29 de novembro, em Espanha.
Pedro Sánchez - PSOE
O líder socialista chegou a primeiro-ministro de Espanha a 2 de junho de 2018, depois de uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy. Reeleito em 2019 e em 2023 (foi segundo, mas aliou-se com o Sumar e teve o apoio de partidos nacionalistas bascos e catalães), procura nas eleições deste domingo o terceiro mandato.
Pedro Sánchez nasceu há 54 anos em Madrid e é doutorado em Economia. Filiado no PSOE desde os 21 anos, tornou-se vereador na capital em 2004. Cinco anos depois, deu o salto para o Congresso dos Deputados. Eleito pela primeira vez secretário-geral do PSOE em 2014, recusou apoiar a investidura de Rajoy após as eleições de 2016 (como em 2015), abrindo uma crise interna no partido. Demitiu-se da liderança, apenas para voltar a concorrer em 2017 e ser reeleito pelos militantes.
O crescimento da economia dos últimos anos, apoiado pela imigração (houve um programa de regularização de quase 1,2 milhões de pessoas), não se tem sentido no custo de vida ou no aumento dos salários reais. O seu governo ficou ainda marcado pelos escândalos de corrupção no PSOE e problemas judiciais de membros da própria família, como a mulher, Begoña Gómez, que desgastaram a sua imagem antes da ida às urnas.
Alberto Núñez Feijóo - Partido Popular
Depois de quatro maiorias absolutas na Galiza, que governou enquanto presidente da Xunta de 2009 a 2022, o antigo funcionário público foi eleito líder nacional do Partido Popular (PP) e sucedeu a Pablo Casado. Ganhou as eleições legislativas de 2023, mas falhou a investidura como primeiro-ministro por falta de apoios no Congresso, algo que espera corrigir agora.
Alberto Núñez Feijóo, de 65 anos, pode tornar-se no mais velho primeiro-ministro da democracia espanhola. Nascido em Os Peares, Ourense, estudou Direito em Santiago de Compostela e ingressou na função pública galega. Ocupou cargos técnicos nos pelouros regionais e foi vice-presidente do Serviço Galego de Saúde antes de, em 1996, José María Aznar o nomear presidente do Instituto Nacional de Saúde e depois dos Correios.
Em 2003, um ano depois de se filiar no PP, voltou à Galiza para assumir a pasta da Política Territorial, Obras Públicas e Habitação e, um ano depois, tornar-se vice-presidente do histórico Manuel Fraga. Quando este deixou, no início de 2006, a presidência regional do PP, foi eleito para lhe suceder, optando pela liderança nacional em 2022 e tornando-se no principal rosto da oposição a Pedro Sánchez. Na Galiza travou a ascensão do Vox, mas não o conseguiu a nível nacional.
Santiago Abascal - Vox
O Vox foi fundado em dezembro de 2013 por dissidentes do Partido Popular (PP), que consideravam demasiado branda a postura de Mariano Rajoy para com o independentismo catalão e a ETA. Em abril de 2019, o partido de extrema-direita estreou-se no Congresso com 24 deputados e, sete meses depois, obteve o melhor resultado de sempre, 52. Nesta legislatura teve 33 e, segundo as sondagens, pode vir a bater o recorde no domingo. O sucesso tem um nome e rosto: o de Santiago Abascal.
Nascido há 50 anos em Bilbau e licenciado em Sociologia, Abascal filiou-se no PP aos 18 anos, seguindo os passos do pai - um dirigente local desse partido que era alvo de ameaças da ETA. Foi vereador em Llodio (1999-2007), presidente das Novas Gerações do PP basco (2000-2005) e deputado no Parlamento Basco (2004-2009), chegando também a ter cargos no governo madrileno de Esperanza Aguirre.
É presidente do Vox desde setembro de 2014 (já foi reeleito três vezes), um partido que fez crescer graças ao discurso nacionalista e anti-imigração, e deputado no Congresso desde 2019. Depois de domingo, pode tornar-se no sócio mais pequeno do potencial governo de Alberto Núñez Feijóo e ser vice-presidente do executivo - tendo o Vox já acordos com o PP em várias autonomias.
Ada Colau - Frente Ampla
Numas eleições convocadas em resposta à contestação social à crise da habitação, fez sentido para a aliança dos partidos da esquerda herdeira do Sumar (só o Podemos saiu) apostar em Ada Colau. A candidata da Frente Ampla, que reúne o Movimento Sumar, a Esquerda Unida, o Mais Madrid e os Comuns, tornou-se conhecida pelo ativismo social e a luta contra os despejos antes de ser eleita presidente da Câmara de Barcelona.
Ada Colau, que nasceu há 52 anos na capital catalã e não chegou a acabar o curso de Filosofia, destacou-se no movimento estudantil, antiglobalização e pelo direito à habitação. Em 2009 cofundou e foi porta-voz da Plataforma de Afetados pela Hipoteca, ganhando projeção nacional na defesa das famílias alvo de despejo durante a crise financeira. Isso levou-a a impulsionar a plataforma cidadã Barcelona en Comú, que venceu as eleições de 2015, tornando-se na primeira mulher a presidir à autarquia.
Depois de perder as eleições de 2023, acabou por abandonar o cargo de vereadora. Agora regressa à política ativa, centrando o discurso nas medidas para lidar com a crise da habitação (congelamento das rendas e construção pública), propondo subir os impostos às grandes fortunas e apelando à mobilização da esquerda para travar PP e Vox.