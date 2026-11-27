O presidente do partido espanhol Vox, de extrema-direita, disse esta sexta-feira (27 de novembro) que "as urnas não se enchem com sondagens favoráveis" e apelou à "mobilização total" nas eleições legislativas de domingo.

Santiago Abascal afirmou que deseja poder dizer no domingo "missão cumprida" e que o socialista Pedro Sánchez "se vai embora" do Governo.

"Mas isto não está feito", disse Abascal, no comício de fecho da campanha eleitoral das legislativas espanholas de domingo, em Valência.

"As urnas não se enchem com sondagens favoráveis", sublinhou.

Santiago Abascal pediu aos apoiantes do Vox e aos que querem acabar com oito anos de governos liderados pelo Partido Socialista (PSOE) para irem votar no domingo, apelando a uma "mobilização total".

O presidente do Vox pediu também para os espanhóis irem votar "sem medo e com coragem", "naquilo que querem", e que não oiçam aqueles que falam em "votar em quem convém e em voto útil".

No fecho da campanha, Abascal denunciou a corrupção nos governos socialistas e, como é habitual, dirigiu vários insultos a Pedro Sánchez, que considera "um criminoso" e a quem acusou de "degradar as instituições e tudo o que é público", com espanhóis a pagarem hoje "mais impostos do que nunca e a terem os piores serviços de sempre".

Reiterou também o discurso anti-imigração em que focou toda a campanha e que é transversal ao programa eleitoral do Vox, que tem como título "senso comum: prioridade nacional, desregulação e remigração".

"Em Espanha, os espanhóis devem ter prioridade no acesso a ajudas públicas e exclusividade no acesso ao rendimento mínimo", defendeu.

Quanto à remigração, disse que tem como alvo "quem entrou ilegalmente e não sabe estar" em Espanha e assegurou que também se refere aos emigrantes espanhóis que deixaram o país por falta de perspetivas e querem regressar.

As sondagens mais recentes, conhecidas na segunda-feira, dão o Vox como terceira força mais votada nestas eleições e o único dos quatro partidos nacionais a crescer em relação às legislativas anteriores, de 2023, podendo duplicar a atual bancada parlamentar de 33 deputados.

Segundo as mesmas sondagens, o partido mais votado será o Partido Popular (PP, direita), mas dependerá do Vox para chegar ao governo e os dois formarão uma maioria absoluta no parlamento.

PP e Vox governam coligados em quatro regiões autónomas espanholas e admitem uma aliança a nível nacional para tirar a esquerda do poder.