O presidente do Partido Popular (PP, direita) de Espanha fechou esta sexta-feira, 27 de novembro, a campanha eleitoral das legislativas de domingo a apelar ao "voto em massa" para haver "verdade, decência e gestão" no país, após oito anos de governos socialistas.

"Sei que falar de gestão não é épico nem tem magia. Gestão é trabalho e eu sei fazê-lo. Os galegos deram-me quatro maiorias consecutivas não por lhes fazer promessas, mas por cumprir. A mudança está nossas mãos. Votando no domingo começamos uma nova época em Espanha", disse Alberto Núñez Feijóo, no comício de encerramento da campanha eleitoral, em Sevilha.

O líder do PP, que foi presidente do governo regional da Galiza durante 13 anos, insistiu na necessidade de mudança em Espanha após oito anos de governos de esquerda liderados pelo socialista Pedro Sánchez e que considerou estarem manchados por "corrupção e incompetência", expostas, no seu entender, no apagão elétrico de 2024, nos acidentes ferroviários deste ano em que morreram 115 pessoas ou na crise em Ceuta.