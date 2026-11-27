Abascal será vice-presidente do executivo “sem grandes problemas para o PP”, acredita Vasconcelos Romão, lembrando que o líder do Vox “é um produto do PP” (esteve ali filiado de 1994 a 2013). Mas o número de ministérios que terá vai depender da correlação de forças.

“Um Vox na casa dos 17% ou 20% e um PP pouco abaixo de 30% darão origem a um governo diferente de um PP com 35% e um Vox abaixo dos 15%. No primeiro cenário, Abascal tem margem para impor mais pontos do seu programa e, pelo que vemos nas comunidades autónomas, o PP não terá grandes problemas internos para aceitar essas medidas”, referiu o professor da Autónoma, lembrando os acordos que já existem a nível regional.

“Se o PP perde um ou dois deputados, que pode acontecer, e o Vox duplicar os seus, de 33 para 63, 64 ou 66, o Vox estará em condições de fazer mais exigências. Mas não acredito que vá esticar a corda, porque o trauma do que aconteceu há três anos é muito grande”, afirmou Diogo Noivo, lembrando que a direita teve o melhor resultado de sempre em 2023 mas não conseguiu governar. “Não consigo imaginar um cenário em que o Vox rompa negociações com o PP”, defendendo que um acordo será mais fácil agora do que há três anos.

“Ao longo dos últimos meses, os dois partidos têm aproximado os seus discursos e as suas propostas”, explicou, por seu lado, Vasconcelos Romão. “O PP é hoje um partido mais à direita do que nos tempos de Mariano Rajoy e Pablo Casado, e o Vox moderou, ligeiramente, o seu discurso”, referiu.

Diogo Noivo vê as coisas de forma diferente: “Falamos muitas vezes que o centro-direita se está a radicalizar por causa da direita radical, mas o que estamos a ver em Espanha, do meu ponto de vista, é a direita radical a moderar-se por imposição do centro-direita”.

O politólogo fala numa “melonização” do Vox, referindo-se à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que suavizou o radicalismo. “O partido deixou cair o tema do aborto, da eutanásia, as referências à comunidade LGBT e à ideologia de género”, explica Diogo Noivo, lembrando que Abascal respondeu a questões de aborto ou eutanásia a dizer que são importantes para o Vox, mas notando que não existe uma maioria social em Espanha. “Se os espanhóis não querem, não somos nós que o vamos impor”, disse, citando Abascal.

“O Vox está a deixar cair estes temas de maneira estratégica porque são precisamente os pontos que inviabilizam um acordo com o PP. Se o Vox continuasse a insistir nestas matérias, não haveria acordo possível”, referiu. O discurso da extrema-direita mantém-se nas questões da imigração, nomeadamente na magrebina, com o controlo férreo das entradas e das políticas sociais (tem insistido na “prioridade nacional”, mas deixando no ar o que isso significa precisamente). Até no tema da remigração houve pequenas mudanças, com Abascal a defender que os imigrantes que cometem crimes devem voltar para a sua terra, mas quem está a trabalhar, a contribuir, é bem-vindo.

O medo como arma

Depois de meses envolto em polémicas com escândalos de corrupção no partido e problemas judiciais a envolver até a própria família, mas sempre a negar a possibilidade de antecipar as eleições que só estavam previstas para 2027, Sánchez dissolveu o Congresso em plena contestação social pela habitação.

O despejo de Maricarmen, uma idosa de 87 anos que vivia há 70 na mesma casa (e que acabaria por morrer no hospital), desencadeou um movimento de protesto que levou o governo a querer legislar, mas a ser travado pelo Congresso. A resposta de Sánchez foi culpar a oposição de direita e aproveitar a contestação para antecipar as eleições - e aprovar essas medidas, e outras progressistas, por decreto e contando com a maioria de esquerda na Comissão Permanente. A pré-campanha ficou também marcada pelo choque entre dois comboios de alta velocidade em Urda, Toledo, que fez 69 mortos.

Todos os partidos apresentaram medidas concretas para lidar com a crise na habitação e com os problemas de segurança ferroviária, mas a campanha ficou marcada por “argumentos maximalistas, quase existenciais”, referiu Diogo Noivo.

“Do ponto de vista da esquerda, o argumento é essencialmente que ‘haverá um retrocesso nos avanços sociais e que a direita, toda ela, é por definição reacionária e franquista e, portanto, vamos recuar no tempo’. O argumento da direita é: ‘Pedro Sánchez está a dar cabo de Espanha e, portanto, é preciso salvar Espanha e salvar a democracia espanhola’. É um argumento que não contribui para resolver o que eu creio ser um dos grandes problemas: uma polarização elevadíssima”, afirmou o politólogo.

A campanha também ficou marcada pela ideia, passada pela direita, de que haverá fraude eleitoral da esquerda, enquanto o próprio Sánchez avisa que PP e Vox não vão reconhecer o resultado se não tiverem a maioria absoluta.

“A mobilização é determinante para a esquerda”, lembrou Vasconcelos Romão, defendendo que “Sánchez precisa desta tensão para impedir a desmobilização motivada pelos escândalos de corrupção, pelos acidentes ferroviários e pelos problemas de governabilidade dos últimos três anos”. Mas também diz que Sánchez “só está a aproveitar a matéria-prima produzida pelo Vox e por diversas vozes do PP que têm posto em causa a transparência do processo eleitoral, em linha com o que vimos nos EUA e no Brasil.”

Os problemas têm-se prendido com a chamada Lei de Netos, que permitiu a naturalização de filhos e netos de exilados do franquismo e da Guerra Civil. O Supremo Tribunal suspendeu o processo e o voto desses naturalizados, mas como estão a decorrer os recursos, o governo decidiu colocar duas urnas nos consulados, com os votos das pessoas afetadas a serem depositados numa urna diferente dos restantes.

“As urnas do processo eleitoral normal estão a cumprir todas as regras, todas as normas, e nada nos faz suspeitar de que possa haver fraude no processo que conta. Mas, a partir do momento em que colocas umas urnas de cartão ao lado, para uns votos que nem sabes bem se vão contar, com certeza que isto levanta dúvidas”, resume Diogo Noivo. “E num processo eleitoral toda a gente devia contribuir para que houvesse o mínimo de dúvidas possível”, acrescentou.

Vasconcelos Romão defendeu que toda a conversa do não reconhecimento das eleições ou de manipulação “é uma conversa típica dos tempos que vivemos”. E lembrou que “Espanha tem uma Junta Eleitoral independente e um poder judicial do qual a oposição não tem qualquer razão de queixa. Logo, tudo isto é ruído e sobretudo uma má estratégia de comunicação da direita pela insegurança que revela”.

Um dossier que promete ser sensível para o próximo governo será a questão territorial - e o ex-líder catalão, Carles Puigdemont, acaba de anunciar o regresso a Espanha após a amnistia lhe ter sido aplicada nove anos após o referendo independentista e a fuga para a Bélgica.

Nos últimos anos, as tensões independentistas pareceram adormecidas devido às cedências de Sánchez aos parceiros nacionalistas, mas Diogo Noivo acredita que o problema não ficou resolvido - apenas foi atenuado com “comprimidos de paracetamol”, dando como exemplo o crescimento dos separatistas radicais do Aliança Catalã ou a ascensão do EH Bildu no País Basco.

“Por aquilo que vejo na Catalunha e no País Basco, não creio de todo que Sánchez tenha resolvido o problema. Pelo contrário, acho que o agravou simplesmente porque foi fazendo cedências, algumas delas sem precedentes”, sublinhou o politólogo. “Num governo de direita não haverá o mesmo nível de cedências, isso é evidente. Portanto, agora se calhar vamos ver tudo o que andou a acontecer nestes oito anos.”