O socialista Pedro Sánchez admitiu erros e pediu perdão pela corrupção no governo espanhol que lidera, num debate com o principal adversário nas eleições de 29 de novembro, o presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo disputam a liderança do Governo espanhol nas eleições de 29 de novembro e sentaram-se na quinta-feira à noite frente a frente no único debate entre os dois desta campanha eleitoral.

"Quero pedir perdão pelos casos de corrupção", disse Sánchez, depois de logo no início do debate ter reconhecido erros.

"O meu governo não foi perfeito, cometi erros, confiei em pessoas que não devia", disse Sánchez, após Feijóo o ter acusado de "não ser decente" e ter dito que o balanço da legislatura que agora termina é "uma lista de escândalos", como os casos de corrupção por que foi condenado um antigo ministro ou os dois acidentes com comboios de alta velocidade em que morreram 115 pessoas este ano.

"Espanha merece um presidente [do Governo] decente e ele não o é", disse Feijóo, num momento em que se dirigia aos espetadores.

Sánchez pediu desculpa também às vítimas dos acidentes de comboios, depois de Feijóo o ter incitado, por duas vezes, a "pedir perdão" às famílias.

"Se tenho de pedir desculpas e perdão às famílias das vítimas, obviamente que peço, porque é uma dor que levarei comigo", afirmou.

Neste debate, Sánchez esteve, sobretudo, à defesa, e Feijóo - que as sondagens dão como vencedor das eleições - ao ataque, com analistas, comentadores e meios de comunicação a consideraram no final, quase unanimemente, que o líder do PP foi o vencedor do frente a frente.

O líder do Partido Socialista (PSOE) defendeu os resultados dos oito anos que está à frente do Governo, apesar dos erros, de "não ter conseguido ainda resolver o problema da habitação" ou das "duas tragédias" ferroviárias.

"Espanha exibe hoje resultados económicos, sociais e ambientais que não conhecia há décadas", considerou Sánchez, sublinhando sobretudo o bom desempenho e perspetivas da economia e do mercado laboral em comparação com os parceiros europeus.

Sánchez fez reiteradamente referência à "coligação Feijóo e Abascal", para sublinhar que se o PP vencer as eleições será sem maioria absoluta e se aliará ao Vox, de extrema-direita, liderado por Santiago Abascal, para chegar ao Governo.

A ameaça da entrada da extrema-direita no Governo espanhol - como já aconteceu em quatro governos regionais este ano - tem sido um dos principais eixos da campanha de Sánchez, que insistiu em que com os socialistas no executivo haverá "mais justiça, serviços públicos, prosperidade e um pouco mais de esperança do que o que oferece a coligação Feijóo e Abascal" que só propõem "retrocesso, mentiras e cortes".

Sánchez reivindicou também "a defesa do multilateralismo e da paz" que fez nos últimos anos face à "internacional de ultra-direita" protagonizada por nomes como Javier Milei, Benjamin Bethanyau.

Feijóo acusou Sánchez de ter subido mais os impostos do que na média da União Europa e de ter feito uma má gestão do dinheiro público, com serviços como os dos comboios de alta velocidade mal geridos e fracassos em áreas como a habitação.

"O PIB não se come. O senhor triturou a classe média", disse Feijóo.

Para o líder do PP, o balanço de oito anos de governos do PSOE são "impostos, preços [altos] e corrupção" e "o que Espanha precisa é de gestão", lembrando que na última legislatura o Governo não apresentou uma única proposta de Orçamento do Estado ao parlamento.

Feijóo atacou também Sánchez por causa da imigração e da relação com Marrocos, que considerou "um fracasso histórico na política externa" de Espanha e ter culminado com a entrada de dezenas de milhares e pessoas em Ceuta no final de julho, depois de em 2002 o líder socialista ter reconhecido as pretensões de Rabat para o território do Saara Ocidental.

Sobre a imigração, acusou Sánchez de ser "um problema para a Europa" e condenou o processo de regularização extraordinário de estrangeiros lançado este ano pelo Governo, considerando que teve um "efeito de chamada".

"Sei o que é governar, sei o que é gerir. É o que Espanha precisa", disse Feijóo no fecho do debate.

Já Sánchez terminou a apelar à mobilização e ao voto em 29 de novembro, depois de considerar que "Espanha é um exemplo de dignidade no mundo" e "não se dobra perante os interesses de ninguém, por muito poderosos que sejam".

Quando faltam dez dias para as eleições de 29 de novembro, as sondagens continuam a dar a vitória ao PP, mas sem maioria absoluta, que conseguiria, de forma clara, numa aliança com o Vox, o único partido que sobe em relação às legislativas anteriores, podendo duplicar os deputados que tem atualmente (33 num parlamento de 350 lugares).