Cuba às escuras. Sistema elétrico colapsa e país vive apagão geral

O sistema elétrico nacional de Cuba entrou em colapso e o país está a viver um apagão geral desde o fim da noite deste domingo, 2 de julho.Às 22h43 ( 03h43 desta segunda-feira em Lisboa), a União Elétrica de Cuba (UNE), empresa estatal que gere o fornecimento de energia elétrica do país, anunciou, em uma publicação na rede social X, a ocorrência de "uma desconexão total do sistema eletroenergético nacional". Ainda não se sabe quantas pessoas estão afetadas pelo apagão nesta ilha das Caraíbas, que tem uma população de 9,6 milhões de habitantes..Horas antes do anúncio, a companhia de eletricidade de Havana tinha reportado problemas causados por equipamentos danificados, falhas em circuitos e capacidade insuficiente para geração de energia, tendo sido registada falta de energia na capital e mais 15 províncias.Este apagão agora anunciado ocorre depois de, no mês de julho, três outros apagões terem sido registados no país. De recordar que Cuba enfrenta um bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. Especialistas avaliam que a escassez de combustível prejudicou a infraestrutura energética da ilha, que já está obsoleta.A disponibilidade de combustível tem estado com problemas desde janeiro, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou sujeitar a taxas alfandegárias qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha, o que aumentou a vulnerabilidade do sistema elétrico cubano, impossibilitando, inclusivamente, o uso de geradores..Cuba sofre apagão à escala nacional.Cuba à beira do colapso: país prepara-se para recorde de 72% de apagões