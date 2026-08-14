Croácia. Incêndio na costa causa 19 feridos e centenas de deslocados

Um incêndio florestal que mobiliza perto de 300 bombeiros, na costa da Croácia, provocou na última noite 19 feridos e obrigou à retirada de centenas de turistas e moradores, informaram autoridades locais.

O incêndio deflagrou em Lokva Rogoznica onde devastou pinhais, vegetação e casas desta cidade turística, alastrando-se por vários quilómetros na direção de Omis, com as chamas impulsionadas por rajadas de vento, segundo a Agência France-Presse (AFP).

"Até o momento, 19 pessoas ficaram feridas. Algumas gravemente", disse hoje o chefe dos bombeiros croatas, Slavko Tucakovic, à rádio nacional.

Citado num comunicado do Serviço Nacional de Bombeiros (HVZ), Tucakovic considerou tratar-se de "um dos piores incêndios da história da Croácia", para o qual estão mobilizados quase 300 bombeiros apoiados por 93 veículos, reforçados esta manhã por quatro aviões anfíbios Canadair.

O comunicado dá nota que cerca de mil pessoas foram acolhidos por membros da Cruz Vermelha num ginásio em Omis, e foram abertos outros centros de acolhimento em Split e Makarska.

A Croácia, e restantes países dos Balcãs, está a ser atingida por uma onda de calor, com recordes de temperatura registados nos últimos dias em várias cidades da costa do Adriático, incluindo Split, a cerca de 30 quilómetros de Lokva Rogoznica.

Na quinta-feira, os bombeiros conseguiram conter um grande incêndio na ilha de Brac, perto de Split, com a ajuda de aviões-tanque Canadair.

Desde o início do ano, as autoridades registaram cerca de 3.900 incêndios que devastaram quase 10.000 hectares, representando um aumento de 75% na área afetada em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com a HVZ.