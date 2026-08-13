Máximas até 39ºC colocam nove distritos sob aviso amarelo devido ao calor

O aviso amarelo, devido ao calor, permanece esta quinta-feira, 13 de agosto, em vigor em nove distritos de Portugal continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estará em vigor nos distritos de Viseu, no centro do país, e de Évora, Faro, Beja e Portalegre, no sul, até às 18:00 de hoje.

Já no caso dos distritos de Bragança, Vila Real (norte), Guarda e Castelo Branco (centro) o aviso amarelo continuará em vigor pelo menos até às 18:00 de sábado.

Ainda devido ao tempo quente, o IPMA prolongou, até às 18:00 de sexta-feira, o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade na faixa costeira do Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Viana do Castelo, Porto e Aveiro e os 39 graus em Évora.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no final do dia na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

No Funchal as temperaturas máximas rondam os 29 graus e no Porto Santo os 28.