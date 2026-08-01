Crise migratória: Felipe VI declara-se indignado e pede a Sánchez medidas para que caso não se volte a repetir

O rei de Espanha, Felipe VI, reagiu esta tarde, em comunicado, aos acontecimentos dos últimos dois dias relativos à crise migratória provocada pela entrada ilegal de milhares de cidadãos marroquinos no país.O monarca afirmou ter acompanhado “com grande preocupação e indignação” os “graves acontecimentos” registados nos últimos dias, revelando ter estado em contacto com os presidentes de Ceuta e Melilla, bem como com o presidente do Governo espanhol e o líder da oposição, transmitindo-lhes “palavras de encorajamento e força”.Ainda assim, o rei sublinhou que é “necessário adotar todas as medidas que transmitam, de forma unida, clara e decisiva, ao povo de Ceuta e Melilla o apoio e o carinho do resto de Espanha”.Por fim, o monarca lembrou ao Executivo de Pedro Sánchez que “o Estado deve zelar pela sua segurança e impedir que estes acontecimentos — que, além disso, se traduziram numa triste e trágica perda de dezenas de vidas — voltem a repetir-se”.