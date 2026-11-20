Mais de 100 grandes empresas internacionais apelaram hoje, 20 de novembro, aos governos reunidos na conferência da ONU sobre o clima, COP31, em Antália, Turquia, para que incluam no acordo final um compromisso claro com a aceleração da eletrificação.

Numa declaração conjunta divulgada no último dia oficial de negociações, um total de 123 entidades signatárias instaram os países a apoiar a meta "35x35", promovida pela presidência conjunta turco-australiana da COP31 e que visa elevar a quota da eletricidade global para 35% até 2035.

O setor privado alertou que necessita de uma maior segurança regulamentar e de um sinal político claro para desbloquear investimentos estratégicos na indústria, nos transportes e na construção, para que a energia limpa possa substituir a utilização de combustíveis fósseis em toda a economia.

A declaração sublinha ainda que a eletrificação é fundamental para o cumprimento dos compromissos internacionais existentes em matéria de energias renováveis, eficiência energética e eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

A segunda versão de um possível acordo final (deverão ser conhecidas outras hoje) remove, em comparação com o primeiro documento publicado na segunda-feira, os parágrafos que defendiam a aceleração da eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o fim dos seus subsídios ineficientes.

Em vez disso, a transição energética é enquadrada pela proposta fundamental de eletrificação 35x35 — embora sem especificar que deva provir de fontes limpas — como um complemento aos objetivos acordados no Dubai (COP28) de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030.