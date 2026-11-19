Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás, deixaram de constar do projeto de texto final da conferência do clima da ONU, publicado esta quinta-feira (19), após terem surgido numa versão anterior.

O texto apela antes a um “aumento da quota da eletricidade no consumo final de energia para 35% à escala mundial até 2035”. A meta não especifica a origem da eletricidade e é apresentada como complementar aos esforços para triplicar a capacidade mundial de produção de energia renovável e duplicar o ritmo anual de melhoria da eficiência energética até 2030.

Esta última versão do texto final surge na véspera do encerramento previsto da conferência do clima das Nações Unidas, a decorrer em Antália, na Turquia. A eletrificação é uma das prioridades da presidência turca da COP31, que inicialmente pretendia propor a meta aos países que quisessem aderir voluntariamente.

Na COP28, realizada no Dubai em 2023, os países comprometeram-se a iniciar a transição para abandonar os combustíveis fósseis. Desde então, as negociações sobre o tema estão estagnadas, com países produtores a oporem-se a referências a estas fontes de energia, cuja utilização é a principal causa do aquecimento global provocado pela atividade humana.

Na quarta-feira, em declaração aos jornalistas na COP31, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, já tinha avisado que os países árabes, liderados pela Arábia Saudita, e a Rússia opunham-se a que a decisão final da COP31 previsse o abandono progressivo dos combustíveis fósseis.

O novo rascunho mantém, apesar disso, o apelo a pelo menos triplicar o financiamento para a adaptação às alterações climáticas até 2035, mas retira o mínimo de 120 mil milhões de dólares que constava da versão anterior.

O texto propõe que o Comité Permanente de Financiamento apresente em 2027 opções para definir a base de cálculo da triplicação.

O projeto prevê ainda um roteiro entre Antália e Adis Abeba (onde será a próxima COP) para identificar fontes de financiamento para a adaptação e a resposta a perdas e danos. O documento estima em 305 mil milhões de dólares por ano as necessidades de financiamento para a adaptação nos países em desenvolvimento até 2035.

O rascunho salienta também “a importância dos relatórios” do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) e convida o painel a apresentar os contributos dos seus três grupos de trabalho para o próximo balanço mundial do Acordo de Paris, previsto para 2028.

O calendário do IPCC está no centro de uma disputa entre países. Alguns, como a Índia e a Arábia Saudita, defendem que os relatórios sejam publicados mais tarde, em 2029.

Pouco antes da divulgação do texto, o Panamá ameaçou bloquear a sua adoção caso o projeto não incluísse uma referência ao abandono gradual do petróleo e à importância da ciência do clima.

A divulgação do texto na véspera do encerramento previsto da COP deixa pouco tempo para os negociadores reunidos em Antália chegarem a acordo, embora estas conferências terminem frequentemente depois da data prevista.