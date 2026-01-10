Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Conselho de Segurança das Nações Unidas.EPA/EDUARDO MUNOZ
Internacional

Conselho de Segurança da ONU reúne-se a pedido de Kiev após ataques russos

Ucrânia pede reunião após ataques da Rússia com míssil de última geração Orechnik. França, Reino Unido, Letónia, Dinamarca, Grécia e Libéria apoiaram pedido, segundo a AFP.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na segunda-feira, dia 12 de janeiro, a pedido da Ucrânia, após novos ataques russos e a utilização por Moscovo do míssil de última geração Orechnik.

A informação consta da agenda do Conselho, que foi alterada e publicada na sexta-feira, dia 9, à noite.

"A Rússia atingiu um novo nível terrível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos ataques contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia", denunciou o embaixador da Ucrânia na ONU, Andrii Melnyk, numa carta em que solicita a reunião e à qual a agência France-Presse (AFP) teve acesso.

Novos ataques russos na noite de quinta para sexta-feira privaram de aquecimento metade dos edifícios residenciais de Kiev, levando o presidente da câmara da capital ucraniana a apelar à população para que saísse temporariamente da cidade.

Nestes bombardeamentos foi utilizado, pela segunda vez desde o início da guerra em fevereiro de 2022, o míssil balístico russo Orechnik.

"Hoje, a Federação Russa reivindicou oficialmente o uso do míssil balístico de médio alcance chamado 'Orechnik' na região de Lviv. Tal ataque representa uma ameaça grave e sem precedentes à segurança do continente europeu, minando a estabilidade regional e apresentando sérios riscos para a paz e a segurança internacional", notou o embaixador ucraniano na carta.

O pedido da Ucrânia foi apoiado por seis membros do Conselho - França, Reino Unido, Letónia, Dinamarca, Grécia e Libéria -, disseram fontes diplomáticas à AFP.

Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Zelensky despede mais três altos funcionários dos serviços de informações da Ucrânia
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Rússia envia aos EUA análises aos destroços dos drones que atacaram residência de Putin
ONU
Guerra na Ucrânia
Ucrânia
Conselho de Segurança das Nações Unidas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt