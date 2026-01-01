Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vladimir Putin
Vladimir PutinEPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Internacional

Rússia envia aos EUA análises aos destroços dos drones que atacaram residência de Putin

O Kremlin classificou o alegado ataque ucraniano como sendo também “um atentado contra Trump”, uma vez que prejudicava as negociações de paz na Ucrânia lideradas pelo Presidente dos Estados Unidos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Rússia vai enviar para os Estados Unidos as análises aos destroços dos drones que alegadamente atacaram a residência do Presidente russo na região de Novgorod no passado fim de semana, indicou o Ministério da Defesa daquele país.

“Esses materiais [dos destroços dos drones] serão transferidos à parte americana através dos canais estabelecidos", comunicou o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

O órgão militar avançou que realizou uma inspeção técnica ao sistema de navegação de um dos veículos aéreos não tripulados ucranianos abatidos sobre a região de Novgorod na noite de 29 de dezembro.

“Os agentes de inteligência russos conseguiram extrair o arquivo da missão de voo” do drone, explicou o ministério.

Segundo o Ministério da Defesa, “a descodificação dos dados da rota revelou que o objetivo final do ataque ucraniano de 29 de dezembro era uma instalação na residência presidencial russa na região de Novgorod”.

Na quarta-feira, o Ministério da Defesa divulgou detalhes sobre o ataque ucraniano com drones contra a residência de Putin na localidade de Valdái, indicando que, a partir de diferentes pontos de descolagem, um total de 91 drones voaram em direção ao alvo sobrevoando as regiões de Briansk, Smolensk, Tver e Nóvgorod.

Na segunda-feira, o Kremlin classificou o alegado ataque ucraniano como sendo também “um atentado contra Trump”, uma vez que prejudicava as negociações de paz na Ucrânia lideradas pelo Presidente dos Estados Unidos.

Embora não tenha revelado como, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, indicou que a Rússia endureceria a sua postura durante as negociações de paz.

Entretanto, Donald Trump, que no fim de semana se reuniu com Volodymyr Zelensky e falou por telefone com Putin, partilhou na quarta-feira nas redes sociais um editorial do jornal The New York Post que acusa Moscovo de inventar o ataque para boicotar o processo de paz com Kiev.

Segundo o Presidente norte-americano, a reação exagerada da Rússia demonstra que é Moscovo quem está a atrapalhar as negociações de paz com a Ucrânia.

O Wall Street Journal noticia que a CIA não encontrou qualquer indício de que Kiev tenha atacado recentemente com drones uma residência do Presidente russo.

Desde o início da guerra na Ucrânia em 2022 que as autoridades de Kiev denunciaram mais de uma dezena de tentativas de assassinato ou sequestro contra o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, incluindo uma nos primeiros dias da invasão russa, quando o exército chegou à capital da Ucrânia e houve combates perto da administração presidencial.

Esta é a primeira vez que a Rússia denuncia um ataque que poderá ter sido dirigido contra o líder russo, que desde o início do conflito reforçou a sua segurança.

Vladimir Putin
CIA não encontrou indícios de ataque ucraniano contra a casa de Putin
Vladimir Putin
Moscovo divulga imagens de "drone" de suposto ataque a residência de Putin. Kiev fala em "mentira fabricada"
Rússia
Drones
Putin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt