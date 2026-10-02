Decretos apresentados pelo governo de Pedro Sánchez foram chumbados.
Decretos apresentados pelo governo de Pedro Sánchez foram chumbados. EPA / J.J. GUILLEN
Internacional

Congresso espanhol ignora pressão social e chumba decretos do governo sobre habitação

Votos contra de Partido Popular, Vox e Junts per Catalunya foram decisivos para o chumbo. Pedro Sánchez disse aos deputados que "a história os julgará" por este resultado.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a

O Congresso dos Deputados chumbou esta sexta-feira, 2 de outubro, os dois decretos com medidas sobre habitação aprovados pelo governo de Pedro Sánchez na passada terça-feira, em resposta aos protestos dos espanhóis na sequência do caso de Maricarmen Abascal, uma idosa de 87 anos que foi despejada do apartamento onde vivia há 70 anos em Madrid.

O primeiro decreto foi rejeitado com 172 votos a favor e 178 contra, e o segundo, com 166 a favor e 184 contra. Para este chumbo foram decisivos os votos contra do Partido Popular, que lidera a oposição, do Vox, de extrema-direita e a terceira maior força do Congresso, e do Junts per Catalunya, partido independentista catalão liderado por Carles Puigdemont, que costuma votar a favor das propostas do governo.

As medidas do governo foram separadas em dois decretos, porque o conteúdo de segundo diploma estava menos negociado com as bancadas parlamentares e tinha um maior risco de rejeição.

Esse decreto respondia a uma das grandes reivindicações da associação Sindicato das Inquilinas e Inquilinos, que tem mantido milhares de pessoas nas ruas na última semana em protestos pela habitação e manteve a mediatização e mobilização social em torno do caso de Maricarmen. Essa reivindicação é que se estabeleçam em Espanha os contratos de arrendamento indefinidos ou com renovação automática sempre que os inquilinos estejam a cumprir com as obrigações de pagamento, excetuando algumas situações como a necessidade da casa por parte do proprietário.

O primeiro decreto, aquele que à partida teria mais apoios garantidos, incluía medidas extraordinárias para limitar os despejos que estariam em vigor até 2030, assim como o prolongamento automático, por um período de até dois anos, dos contratos de arrendamento atuais que vençam antes de 2028. A proibição de compra de casa por fundos de investimento seria também até ao final de 2028.

Este pacote incluía também mais benefícios fiscais para proprietários e alguns inquilinos, ajudas à compra de primeira casa, limitação das atualizações anuais das rendas a 2% (mesmo que a inflação seja superior) ou uma regulamentação do arrendamento de quartos.

Antes da votação, e já com o chumbo no horizonte, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chegou a pedir aos deputados para "pensarem nas pessoas", alertando-os de que "a história os julgará". Já a ministra da Habitação, Isabel Rodríguez, recordou ao Junts 90% das suas propostas constavam dos decretos.

O partido de Puigdemont justificou o seu chumbo dizendo que as medidas "permitem que os fundos continuem a comprar, a especular e a promover despejos". Um argumento usado também por PP e Vox.

Os socialistas criticaram o sentido de voto do Junts per Catalunya afirmando que "votam contra porque, entre a sua clientela, estão os especuladores e os fundos abutres".

O debate e a votação desta sexta-feira foram seguidos no exterior do Congresso dos Deputados por centenas de manifestantes que, desde sábado, têm estado acampados na Porta do Sol a exigir medidas do governo para combater a crise da habitação. Pouco depois de ser conhecido o chumbo do primeiro decreto começaram a caminhar de volta ao acampamento, gritando palavras de ordem como "já é necessária uma greve geral", segundo descreveu o El País.

"Hoje é um dia de profunda esperança; hoje é um dia que nada tem a ver com a derrota, mas sim com a constatação de que se abre um novo ciclo político que vem de baixo, do sindicalismo", disse Alicia del Río, uma das porta-vozes do Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, o organizador inicial do acampamento de protesto na Porta do Sol.

Como já se tinha ouvido nas palavras de ordem, para este sindicato o próximo passo nesta luta pela habitação é uma greve geral, com Alicia del Río a sublinhar que este "é o momento da política das pessoas, de fazer uma política corajosa a partir das ruas e de a concretizar. Agora começa a verdadeira legislatura da habitação, que falhou neste Congresso".

Pedido de eleições antecipadas

Face a esta derrota do governo, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pediu a confiança dos eleitores para que o seu partido possa levar a cabo as reformas que diz que o país precisa, voltando a apelar a Pedro Sánchez para que convoque eleições antecipadas (as legislativas devem realizar-se até ao final de agosto do próximo ano).

“Hoje não se votou nenhum decreto para ajudar a Maricarmen nem ninguém; trouxeram uma desculpa para tentar ajudar Pedro Sánchez”, afirmou Feijóo. “Ninguém quer o Pedro Sánchez neste natal. Ele tem a justificação: que marque a data, dissolva as Cortes, convoque eleições e que os espanhóis se pronunciem”.

Falando sobre a votação desta sexta-feira - que classificou como um dos dias "mais vergonhosos desta legislatura - o líder dos populares disse que o governo do PSOE/Sumar tentou "que os espanhóis acreditassem que seria possível resolver em três dias um problema que não foi resolvido em oito anos”, reforçando que o chumbo garante que “a situação da habitação não está hoje pior do que ontem”.

Também Alberto Catalán, da União do Povo Navarro (que chumbou os dois decretos), se mostrou favorável à antecipação da ida às urnas. “Convoquem eleições hoje, melhor do que amanhã. Assim a questão fica resolvida, pois é muito fácil virem aqui questionar o comportamento dos outros e não fazer autocrítica. Rejeitaram todas as propostas que nós, na UPN, vos apresentámos”.

De acordo com o El País, Pedro Sánchez decidiu tirar algum tempo (não tendo definido um prazo) para se pronunciar sobre a data em que se realizarão as próximas eleições gerais, com fontes da Moncloa a adiantar ao mesmo jornal que tudo está em aberto e ninguém pode descartar “nenhuma opção”.

Decretos apresentados pelo governo de Pedro Sánchez foram chumbados.
Centenas em frente do parlamento espanhol pedem aprovação de medidas da habitação
Decretos apresentados pelo governo de Pedro Sánchez foram chumbados.
Propostas de lei de Sánchez sobre habitação por um fio
Decretos apresentados pelo governo de Pedro Sánchez foram chumbados.
Espanha. Sánchez aprova decretos, Maricarmen volta a casa, protestos continuam
Pedro Sánchez
Espanha
Habitação
PSOE
Junts per Catalunya
Vox
Maricarmen
Diário de Notícias
www.dn.pt