Confiança dos europeus no apoio dos EUA atinge mínimos históricos

A confiança nos Estados Unidos como um aliado fiável da NATO está a diminuir, com os europeus a mostrarem querer uma maior autonomia estratégica em matéria de segurança e defesa, de acordo com o relatório de uma sondagem feita em 15 países da Europa publicado esta quarta-feira, 10 de junho, pelo Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR) nas vésperas das cimeiras do G7 e da NATO. Para Jana Kobzova e Pawel Zerka, especialistas em política internacional do ECFR e autores deste estudo, os líderes europeus poderão ter uma “janela de oportunidade” para avançar mais rapidamente e de forma mais ambiciosa nas áreas da defesa e da resiliência energética, desde que respeitem as preocupações económicas dos seus eleitores.Estas conclusões – baseadas em sondagens da YouGov, Mandate Research e Turu-uuringute feitas na Alemanha, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Estónia, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça entre 30 de abril e 19 de maio – mostram assim que a confiança europeia na “garantia de segurança” dos Estados Unidos caiu para mínimos históricos, com apenas um em cada dez (11%) nestes 15 países a considerarem Washington como um “aliado”, enquanto maiorias em todos os países dizem não acreditar que os norte-americanos viriam em seu auxílio em caso de um ataque. O que representa uma descida face aos 16% de há seis meses e aos 22% de novembro de 2024. A opinião prevalecente entre os inquiridos (independentemente do país) é que os EUA são agora um “parceiro necessário”, com a maioria a não acreditar num auxílio norte-americano em caso de ataque.Estes números ganham uma especial relevância se for tido em conta que Donald Trump e os líderes europeus vão reunir-se em breve – primeiro na cimeira do G7 em França, já na próxima segunda-feira, e depois na cimeira da NATO na Turquia, a 7 e 8 de julho. Mas apesar da linguagem depreciativa do presidente norte-americano em relação à NATO e à União Europeia, bem como as suas reivindicações sobre a Gronelândia, a opinião predominante entre os europeus é de que as relações com Washington e a posição da NATO irão melhorar após a sua saída da Casa Branca, o que acontecerá em janeiro de 2029. Isto é particularmente verdade em França (63%), mas também em Espanha, Dinamarca, Países Baixos e Suécia (60% em cada um deles). Em Portugal, esta crença abrange 58% dos inquiridos.“Uma das revelações mais surpreendentes do conjunto de dados é que 13% do público europeu passou a considerar os EUA como um rival, e 12% como um adversário direto, sendo estas opiniões mais prevalentes em França (26% rival, 10% adversário), Espanha (14% rival, 23% adversário), Dinamarca (12% rival, 20% adversário), Suíça (15% rival, 26% adversário), Alemanha (18% rival, 15% adversário) e Áustria (15% rival, 17% adversário)”, é sublinhado pelas conclusões do ECFR.Mesmo assim, existe uma clara consciência da necessidade de proteger a Europa contra a imprevisibilidade dos Estados Unidos até lá, através do aumento do investimento europeu em defesa, reduzindo a dependência em relação ao material militar norte-americano e procurando garantias imediatas de apoio de países vizinhos em caso de ataque.As maiorias em quase todos os 15 países (exceto a Bulgária) mostram-se convictos de que “pelo menos alguns países europeus” viriam em seu auxílio se fossem atacados. Esta confiança é mais elevada na Dinamarca (88%), país que tem sentido a solidariedade europeia no caso da Gronelândia, seguida de perto pelos Países Baixos (82%) e pela Suécia (81%). “Talvez o mais surpreendente seja o facto de vários eleitorados de direita e eurocéticos, incluindo os Irmãos de Itália de Giorgia Meloni, o PVV de Geert Wilders, o Chega, os Democratas Suecos e o Reagrupamento Nacional de Matine Le Pen, estarem confiantes de que os seus vizinhos europeus prestariam apoio ao seu país em caso de crise”, pode ler-se nas conclusões do ECFR.Paralelamente, os europeus estão agora mais abertos a um aumento das despesas nacionais com a defesa, sentimento que cresceu 4 pontos percentuais entre 2025 e 2026, período que coincide com o regresso de Trump à Casa Branca (ele tomou posse a 20 de janeiro do ano passado). Esta subida é mais significativa em Espanha, com Itália a ser o único caso isolado na sua oposição a um maior investimento militar (58% contra, 28% a favor). Estónios e austríacos estão divididos – 46% a favor e 44% contra e 45% a favor e 45% contra, respetivamente.Em média, 47% dos europeus apoiam a proposta de uma dívida comum para financiar as despesas com a defesa, enquanto 35% se opõem. Este apoio é mais forte em Portugal (59%), Dinamarca (56%), Países Baixos (55%) e Espanha (53%), com apenas dois países a registar uma maioria que se opõe, Áustria e Suíça, com 50% contra em cada um deles.Este desejo de um aumento de investimento militar está ligado a uma menor dependência em relação aos EUA. Em quase todos os países abrangidos por este estudo, a maioria indicou este desejo, sendo que entre os mais entusiastas em comprar a parceiros europeus em vez de “fora da Europa” são os cidadãos da Dinamarca (75% a favor), Países Baixos (72%), Suécia (70%), Portugal (69%), França (66%), Suíça (64%), Reino Unido e Espanha (62%), Estónia e Polónia (60%). Os mais divididos incluem Alemanha, Itália e Hungria. De notar ainda que especialmente em cinco países – Alemanha (56% contra), Itália (63%), Espanha (54%), Dinamarca (52%), Áustria (59%) e Suíça (50%) - existe uma opinião maioritária contra os cortes nas despesas públicas para investir na defesa.“Num contexto de críticas e comportamento agressivo da administração Trump, os cidadãos europeus tornaram-se cada vez mais pragmáticos em relação à sua própria segurança. A procura pública por maior autossuficiência e a necessidade de se protegerem face às garantias norte-americanas, em particular no domínio da defesa, criaram uma janela de oportunidade para que os líderes europeus avancem mais longe e mais depressa na construção de sistemas comuns de segurança. É uma oportunidade que os decisores políticos não podem dar-se ao luxo de perder”, nota Pawel Zerka, responsável pelas sondagens do ECFR e coautor deste estudo.O que os europeus parecem rejeitar é a criação de uma alternativa europeia à NATO, com apenas 29% a considerarem que estar seria uma “muito boa ideia” ou uma “boa ideia”, e em nenhum dos 15 países mais de metade dos inquiridos é a favor de tal iniciativa. Os portugueses (38% “muito boa” ou “boa”), espanhóis (37%), suecos (35%) e italianos (35%) são os mais abertos a uma organização de defesa alternativa, enquanto a oposição é mais intensa na Estónia (40% “muito má” ou “má”), Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido (35% em cada um).Apoio à Ucrânia divididoO documento agora revelado mostra ainda que, apesar do aumento dos custos energéticos em toda a Europa, a opinião dominante entre os europeus (44%) é que seria uma ideia “má” ou “muito má” restabelecer as importações de petróleo e gás russos – apenas 27% consideram esta opção “muito boa” ou “razoavelmente boa”.Esta opinião é mais forte na Dinamarca (73% má ideia), Suécia (69%), Reino Unido (61%), Estónia (58%) e Polónia (56%).As exceções são a Bulgária, a Itália e a Hungria, onde 65%, 43% e 42%, respetivamente, indicaram que seria uma “boa” ou “muito boa ideia” retomar as importações de petróleo e gás da Rússia.Em Portugal, uma pluralidade dos inquiridos (47%) afirmou que seria uma “má ideia” retomar as importações de energia de origem russa – somente 17% expressaram concordância.“Ao nível político, a procura de um relaxamento das restrições às importações de energia proveniente da Rússia é mais prevalente entre os eleitores alinhados com alguns dos grupos de extrema-direita na Europa, incluindo o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen e o AfD de Alice Weidel”, é notado pelos autores do estudo.Quanto à Ucrânia, embora uma maioria na maior parte dos países encarem Kiev como um “aliado” ou um “parceiro necessário”, com os países no norte e oeste da Europa a darem as opiniões mais positivas, principalmente a Suécia (52% “aliado”, 27% “parceiro necessário”), o Reino Unido (46%, 33%), a Dinamarca (45%, 35%), os Países Baixos (39%, 38%) e Portugal (37%, 35%).No entanto, embora exista apoio ao ao envio de tropas para “manter a paz após a guerra” - nomeadamente na Suécia (61% a favor), Espanha (55%), Dinamarca (54%), Portugal (53%) e Reino Unido (51%) - a maioria das pessoas noutros países opõe-se a tal cenário, especialmente na Bulgária (75% contra), Áustria (59%), Suíça (56%), bem como na Polónia e na Hungria (55% cada).Também a candidatura da Ucrânia à União Europeia continua a dividir a opinião europeia. Isto numa altura em que a Hungria anunciou ter levantado o seu veto à abertura do primeiro cluster de negociações do processo de adesão entre Bruxelas e Kiev, o que deverá ser formalizado na próxima semana.Portugueses, espanhóis e suecos são os mais adeptos de “criar uma nova e maior União Europeia, que se estenderia para leste (por exemplo, incluindo a Ucrânia)”, com 50%, 43% e 42% dos inquiridos, respetivamente, a considerá-la uma “muito boa” ou “boa ideia”. Os neerlandeses também são maioritariamente favoráveis ao alargamento da UE para leste (35% boa ideia vs. 29% má ideia), bem como os italianos (32%, 26%).No entanto, noutros locais a oposição tende a estar enraizada, particularmente na Hungria (47%, 15%), Bulgária (46%, 19%), Áustria (42%, 24%) e Alemanha (37%, 28%).“Mesmo na Estónia - um dos mais fervorosos apoiantes da Ucrânia - o público inclina-se contra a admissão da Ucrânia 'no contexto atual' (37% vê o alargamento da UE para Leste como uma má ideia - e 32% como uma boa ideia)”, referem as conclusões do ECFR, notando ainda que apenas 12% dos portugueses consideram que um alargamento do bloco para incluir a Ucrânia seria uma “má ideia”.“A nossa investigação mostra que, embora os europeus continuem a apoiar a Ucrânia, no contexto atual não existe um consenso público para a adesão do país à UE. Mantendo a adesão como objetivo, os europeus precisam de ser mais criativos com mecanismos intermédios para envolver Kiev, como a integração setorial ou sinergias na cooperação de defesa e na dissuasão no flanco oriental da NATO”, conclui Jana Kobzova, coautora deste estudo e codiretora do Programa de Segurança Europeia do ECFR..Aumenta a pressão para a Ucrânia se juntar à NATO e à União Europeia.Europa está a gastar milhões em Defesa, mas pode não estar preparada para uma guerra em 2030