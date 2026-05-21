O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, com Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia, país anfitrião da reunião dos líderes da diplomacia dos membros da Aliança.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, com Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia, país anfitrião da reunião dos líderes da diplomacia dos membros da Aliança.FOTO: EPA/Johan Nilsson/TT
Internacional

Aumenta a pressão para a Ucrânia se juntar à NATO e à União Europeia

Merz quer Kiev como membro associado do bloco, enquanto decorre o seu processo de adesão, de forma a fortalecer a sua posição no processo de paz. Ideia que, no geral, agrada a Roberta Metsola.
Ana Meireles
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