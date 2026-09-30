Mark Rutte classificou a missiva russa como “pouco construtiva”.
Mark Rutte classificou a missiva russa como “pouco construtiva”. OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

Como Kaliningrado está a tornar-se um ponto de tensão entre a Rússia e a NATO

Moscovo alertou a Aliança que poderá recorrer a armas nucleares para evitar o isolamento do enclave.
Ana Meireles
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