Como Kaliningrado está a tornar-se um ponto de tensão entre a Rússia e a NATO

Mark Rutte confirmou esta quarta-feira que Moscovo enviou à Aliança uma missiva - que apelidou de “pouco construtiva” - em que, segundo foi também esta quarta-feira noticiado, era feito um aviso de que o Kremlin estaria preparado para utilizar armas nucleares caso a NATO tente isolar o enclave do resto da Rússia. De acordo com o secretário-geral da NATO, a Aliança respondeu a Moscovo com uma nota “curta e concisa”, em que é dito “somos uma aliança defensiva; parem com as ameaças nucleares”. “Toda a gente sabe que ele [Vladimir Putin] nunca poderá vencer a NATO. Não levo isso a sério. Mas, claro, temos de responder e deixar claro que a NATO é uma aliança defensiva, como já disse, além de acabar com a guerra na Ucrânia e pôr fim às ameaças nucleares”, declarou o neerlandês. “Isto é totalmente descabido e não ajuda em nada”.De acordo com a Reuters, na carta enviada à NATO - e classificada como um documento informal diplomático - a Rússia acusa a Aliança de tomar um “curso perigoso e imprudente” que acarreta “elevados riscos de eclosão de um conflito armado direto”. Reforçando que este poderá incluir a possibilidade “de ataques russos contra centros de decisão nos Estados-membros da Aliança logo no início do conflito”.“A Rússia estará pronta para utilizar todo o arsenal de forças e capacidades à sua disposição, incluindo armas nucleares, para defender o seu território caso os países da NATO empreendam qualquer tentativa de isolar a região de Kaliningrado do resto do país”, pode ler-se no documento, citado pela Reuters. Antes das declarações de Rutte, a porta-voz da NATO, Allison Hart, há havia confirmado a receção da missiva russa e o envio de uma resposta da Aliança, dizendo que nesta foi explicado que “nenhuma das nossas atividades ou exercícios representa um risco para qualquer parte da Rússia. Condenamos veementemente a ameaça de uso da força, incluindo qualquer retórica nuclear irresponsável”.Kaliningrado é um enclave russo situado entre a Polónia e a Lituânia, fazendo ainda fronteira com o Mar Báltico, sendo para Moscovo uma plataforma para forças de defesa aérea, forças navais e mísseis capazes de alcançar o norte e o centro da Europa.Ao mesmo tempo poderá ser um ponto vulnerável para a Rússia, já que está entre dois países da NATO - que tem vindo a reforçar o seu flanco leste devido à invasão da Ucrânia - e poderá ficar facilmente isolado do resto da Rússia em caso de um conflito..Rússia desloca mísseis nucleares para a Bielorrússia e sobe tensão na Europa.Rússia diz estar disponível para alcançar acordo de não agressão que visa a NATO e a União Europeia.Responder com firmeza aos drones, às sabotagens e às ameaças de Vladimir Putin