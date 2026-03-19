Um navio num terminal no Reino Unido. Londres entre os aliados disponíveis para ajudar a reabrir o estreito de Ormuz.
Um navio num terminal no Reino Unido. Londres entre os aliados disponíveis para ajudar a reabrir o estreito de Ormuz. EPA/NEIL HALL
Internacional

Como a “pequena excursão” no Irão se tornou numa guerra económica e crise energética

Conflito é no Médio Oriente mas o impacto é global, com o preço do petróleo a subir após o ataque a infraestruturas de energia. Consequências não desaparecem, mesmo se a guerra acabar “em breve”.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
Irão
edição impressa
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt