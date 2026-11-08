Colisão entre dois comboios no Egito faz pelo menos quatro mortos e 88 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 88 ficaram feridas na sequência da colisão entre dois comboios, este domingo (8), a sul do Cairo, no Egito, anunciou o Ministério da Saúde egípcio. Entre as vítimas mortais está um dos maquinistas.

O acidente provocou o descarrilamento de várias carruagens. Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram vagões tombados junto à linha férrea, alguns parcialmente destruídos, e uma carruagem que ficou sobre outra.

De acordo com a autoridade ferroviária egípcia, citada pela agência Reuters, um dos comboios seguia de Gizé para Fayoum, a cerca de 100 quilómetros a sul do Cairo, e embateu na traseira de outra composição, que fazia a ligação entre a capital e Assuão, no sul do país. A colisão ocorreu entre as estações de Kafr Ammar e Al-Raqqa.

As causas do acidente ainda não foram apuradas.

O Ministério da Saúde mobilizou mais de 70 ambulâncias para retirar os feridos do local. Pelo menos 88 pessoas foram transportadas para três hospitais, que estão a receber os passageiros atingidos, relata a BBC.

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou estar a acompanhar a situação e ordenou às autoridades que assegurem os cuidados médicos necessários, se investiguem as circunstâncias do acidente e que sejam responsabilizados os envolvidos caso se confirme negligência.