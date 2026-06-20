Cofundador da Ubisoft morre em acidente de avião

Claude Guillemot, cofundador da empresa de videojogos Ubisoft, morreu esta sexta-feira, 19 de junho, num acidente de avião. O empresário faleceu devido à queda da aeronave, em La Baule, na região de Loire-Atlantique, avança a imprensa francesa. Há a assinalar também a morte de outro passageiro.O acidente ocorreu ao fim da tarde, num campo próximo ao aeródromo de La Baule. "O avião estava em aproximação para aterrar quando, segundo testemunhas, inclinou-se e caiu", afirmou Franck Louvrier, presidente da Câmara de La Baule.Claude Guillemot fundou, em 1986, a Ubisoft com quatro irmãos e transformou a empresa numa das principais criadoras e distribuidoras de videojogos do mundo. Segundo a página eletrónica da Ubisoft, Guillemot foi membro do conselho administrativo, tendo contribuído com "espírito empreendedor, experiência internacional, particularmente da Ásia, onde morou, e profundo conhecimento das tecnologias para jogadores em PC's, consolas e acessórios".Claude Guillemot também foi CEO da Guillemot Corporation, especializada em soluções de áudio sob a marca Hercules e acessórios para jogos de PC, telemóveis e consolas sob a marca Thrustmaster.Este sábado, está prevista uma cerimónia privada no aeródromo de La Baule em memória do jornalista Gérard Leclerc, que morreu em junho de 2023 num acidente ao tentar chegar à pista. .Uma turista morre em incêndio em resort de luxo na República Dominicana