Cofundador da Ubisoft morre em acidente de avião
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Cofundador da Ubisoft morre em acidente de avião

Aeronave onde seguia Claude Guillemot estava a preparar-se para aterrar no aeródromo de La Baule, em França. Há outra vítima mortal.
Sónia Santos Pereira
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Claude Guillemot, cofundador da empresa de videojogos Ubisoft, morreu esta sexta-feira, 19 de junho, num acidente de avião. O empresário faleceu devido à queda da aeronave, em La Baule, na região de Loire-Atlantique, avança a imprensa francesa. Há a assinalar também a morte de outro passageiro.

O acidente ocorreu ao fim da tarde, num campo próximo ao aeródromo de La Baule. "O avião estava em aproximação para aterrar quando, segundo testemunhas, inclinou-se e caiu", afirmou Franck Louvrier, presidente da Câmara de La Baule.

Claude Guillemot fundou, em 1986, a Ubisoft com quatro irmãos e transformou a empresa numa das principais criadoras e distribuidoras de videojogos do mundo.

Segundo a página eletrónica da Ubisoft, Guillemot foi membro do conselho administrativo, tendo contribuído com "espírito empreendedor, experiência internacional, particularmente da Ásia, onde morou, e profundo conhecimento das tecnologias para jogadores em PC's, consolas e acessórios".

Claude Guillemot também foi CEO da Guillemot Corporation, especializada em soluções de áudio sob a marca Hercules e acessórios para jogos de PC, telemóveis e consolas sob a marca Thrustmaster.

Este sábado, está prevista uma cerimónia privada no aeródromo de La Baule em memória do jornalista Gérard Leclerc, que morreu em junho de 2023 num acidente ao tentar chegar à pista.

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