Uma turista morre em incêndio em resort de luxo na República Dominicana

Uma turista italiana de 46 anos morreu um incêndio de grandes dimensões num resort de luxo em Bayahibe, na República Dominicana, na sexta-feira, 19 de junho.Quase 1700 hóspedes desta unidade hoteleira situada à beira-mar tiveram de ser evaquados devido às chamas e três deles tiveram de receber assistência hospitalar.O incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, teve início durante a manhã, mas as autoridades dizem que as primeiras informações indicam que as chamas se propagaram a grande velocidade devido ao vento e aos telhados de palha de alguns dos edifícios do Viva Wyndham Dominicus Beach.. Após as chamas serem controladas, os hóspedes foram transferidos para outros hotéis.