Uma turista morre em incêndio em resort de luxo na República Dominicana
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Uma turista morre em incêndio em resort de luxo na República Dominicana

Quase 1700 hóspedes desta unidade hoteleira situada à beira-mar tiveram de ser evaquados devido às chamas.
Sofia Fonseca
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Uma turista italiana de 46 anos morreu um incêndio de grandes dimensões num resort de luxo em Bayahibe, na República Dominicana, na sexta-feira, 19 de junho.

Quase 1700 hóspedes desta unidade hoteleira situada à beira-mar tiveram de ser evaquados devido às chamas e três deles tiveram de receber assistência hospitalar.

O incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, teve início durante a manhã, mas as autoridades dizem que as primeiras informações indicam que as chamas se propagaram a grande velocidade devido ao vento e aos telhados de palha de alguns dos edifícios do Viva Wyndham Dominicus Beach.

Após as chamas serem controladas, os hóspedes foram transferidos para outros hotéis.

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