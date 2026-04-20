Clube suíço FC Basileia recusa ceder estádio para concerto de Kanye West devido ao comportamento do músico
FOTO: Ferdy Damman/EPA
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Clube suíço FC Basileia recusa ceder estádio para concerto de Kanye West devido ao comportamento do músico

A Suíça é o quarto país europeu a impedir a atuação do 'rapper', na sequência das suas declarações antissemitas e pró-nazis, de que já se retratou.
DN/Lusa
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O clube suíço de futebol FC Basel confirmou esta segunda-feira, 20 de abril, que não vai permitir a realização de um concerto do 'rapper' norte-americano Kanye West no seu estádio, St. Jakob Park, porque o comportamento do músico não corresponder aos seus valores.

O clube suíço disse à agência espanhola Efe que a proposta para a realização do concerto foi recebida e avaliada, mas, "após uma análise minuciosa", a decisão foi a de não avançar.

"Não podemos, de acordo com os nossos valores, oferecer um palco ao artista em questão", afirmou o clube, acrescentando que continua interessado em disponibilizar o estádio, o maior do país, para outros concertos e eventos futuros.

A Suíça torna-se assim o quarto país europeu a impedir a atuação do 'rapper', na sequência das suas declarações antissemitas e pró-nazis, de que já se retratou.

A decisão foi tomada pelo clube suíço no sábado e confirmada hoje à agência espanhola.

Kanye West, agora conhecido como Ye, atuou pela última vez na Suíça em 2013 e tinha um concerto marcado para 26 de junho.

Polónia, França e Reino Unido são os outros países europeus onde os concertos do 'rapper' foram cancelados ou adiados.

West foi mesmo proibido de entrar no Reino Unido, no início do mês, devido a declarações antissemitas, o que levou ao cancelamento do Festival Wireless, em que era cabeça de cartaz.

Em França, onde tinha marcado um concerto para Marselha em 11 de junho, West decidiu adiar a data, "até novos desenvolvimentos", depois de o ministro francês do Interior, Laurent Nunez, se ter manifestado contra a realização do concerto, na semana passada.

Na altura, West escreveu na rede social X: "Sei que leva tempo a perceber a sinceridade do meu compromisso em reparar o que fiz. Assumo total responsabilidade pelo que é meu, mas não quero pôr os meus fãs no meio disto. Os meus fãs são tudo para mim. Estou ansioso pelos próximos espetáculos. Vemo-nos no topo do mundo".

A digressão europeia anunciada pelo músico, que inclui um concerto no Estádio do Algarve em 07 de agosto, está assim a diminuir, incluindo agora atuações na Turquia, Países Baixos, Itália, Espanha e Portugal.

O 'rapper' causou indignação depois de publicar imagens de suásticas nas redes sociais, declarar a sua admiração pelo nazismo, gravar a música "Heil Hitler" e ter vendido 't-shirts' com símbolos nazis. Em 2022, foi suspenso da série "X-Men" pelos seus comentários ofensivos.

Em janeiro, o 'rapper' pediu desculpa num anúncio no Wall Street Journal, afirmando que “não era nazi nem anti-semita” e que o seu comportamento se devia a um episódio bipolar.

O artista alegou posteriormente que as suas ações resultaram de uma crise de saúde mental e de episódios bipolares, pelos quais pediu desculpas públicas.

Clube suíço FC Basileia recusa ceder estádio para concerto de Kanye West devido ao comportamento do músico
Kanye West proibido de entrar no Reino Unido por anti-semitismo. Festival cancelado
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