Ciro Gomes numa passagem por Portugal em 2019.
Ciro Gomes numa passagem por Portugal em 2019.FOTO: Filipe Amorim / Global Imagens
Internacional

Ciro Gomes. O último enigma das presidenciais de outubro no Brasil

Político de centro pode ser candidato pela quinta vez na história, desta vez pelo PSDB, de Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves. Quem está mais preocupado, Lula ou Flávio?
João Almeida Moreira
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Brasil
Lula da Silva
Flávio Bolsonaro
Ciro Gomes
Presidenciais 2026

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