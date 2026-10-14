Cinco a dois em vez de seis a um. A equação de Lula para a virada
Foto: EPA/ISAAC FONTANA
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Cinco a dois em vez de seis a um. A equação de Lula para a virada

Entre a primeira e a segunda voltas, o presidente quer aprovar a redução de um dia no horário laboral . Em xeque, Flávio Bolsonaro chama adversário de “oportunista”.
João Almeida Moreira
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