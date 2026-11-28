Piratas informáticos conseguiram infiltrar-se na principal infraestrutura informática da Força Aérea dos Estados Unidos, numa intrusão que poderá ter comprometido aplicações militares e informação pessoal sensível.

De acordo com informações confirmadas por um funcionário da Casa Branca à emissora NBC News, a falha de segurança foi detetada ao longo do último mês durante uma atualização da plataforma, embora a autoria e a dimensão exata do ataque continuem por determinar.

Um porta-voz da Força Aérea, citado pela emissora NBC News, recusou confirmar ou desmentir o incidente, afirmando em comunicado que a instituição "não comenta posições de segurança, vulnerabilidades ou o estado operacional de redes e sistemas específicos", embora tenha sublinhado que garantir a proteção dos seus ativos críticos continua a ser "uma prioridade absoluta".

"Garantir a segurança, a resiliência e a disponibilidade dos nossos ativos militares mais importantes continua a ser uma prioridade absoluta", afirmou o porta-voz.

Por seu lado, a empresa tecnológica Leidos, principal contratante responsável pela operação do sistema Cloud One desde maio passado, após ter obtido um contrato de 454,9 milhões de dólares (430 milhões de euros) para modernizar e proteger estes serviços, também se recusou a comentar a intrusão, remetendo esclarecimentos para as autoridades militares, segundo a CBS.

O alegado ciberataque junta-se a uma série de incidentes registados no último mês em várias agências federais norte-americanas, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI), onde atacantes terão acedido a uma base de dados nacional de antecedentes criminais.

Entre as entidades afetadas contam-se ainda a Agência Central de Informações (CIA), o Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional (ODNI) e a Agência de Segurança Nacional (NSA).

A vaga de incidentes ocorre também numa altura em que a Casa Branca enfrenta mudanças na área da cibersegurança, após a destituição, na semana passada, do diretor nacional de Cibersegurança, Sean Cairncross, decisão alegadamente impulsionada pelo chefe de gabinete presidencial, Stephen Miller, segundo fontes citadas pela CBS News.