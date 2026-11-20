O responsável na Casa Branca pela cibersegurança, Sean Cairncross, vai deixar o cargo, que ocupa desde 2025, após uma série de falhas tecnológicas que afetaram empresas privadas e agências do Governo dos Estados Unidos.

Sean Cairncross será substituído por Kirsten Davies, cuja nomeação foi anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, na rede social X.

"Felicitamos a nova Diretora Nacional de Cibersegurança, Kirsten Davies; esperamos trabalhar em conjunto para reforçar a cibersegurança dos Estados Unidos", escreveu o chefe da diplomacia norte-americana.

A saída ocorre na sequência de problemas tecnológicos que afetaram empresas como a Microsoft e a Apple, instituições bancárias e organismos governamentais como a Administração Federal de Aviação (FAA) e a Agência de Segurança Nacional (NSA).

Rubio afirmou na quarta-feira, a partir de Manila, que os problemas são incidentes isolados e que não há provas de que estejam relacionados com piratas informáticos, criminosos ou governos estrangeiros.

"Não estamos a sofrer um ataque sistémico", afirmou o secretário de Estado, que salientou que a falha da Microsoft não tem qualquer relação com os problemas da FAA, nem estes com as interrupções bancárias.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também minimizou a importância dos incidentes e garantiu que "tudo estará totalmente sob controlo" quando foi questionado sobre as falhas da Microsoft e os problemas nas instituições financeiras.