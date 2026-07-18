Chinesa Moonshot apresenta Kimi K3 como maior modelo de IA de código aberto do mundo
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Chinesa Moonshot apresenta Kimi K3 como maior modelo de IA de código aberto do mundo

Modelo foi projetado para tarefas complexas de programação, trabalho intelectual e raciocínio e está disponível através do chatbot Kimi, com o lançamento completo do modelo agendado para 27 de julho.
DN/Lusa
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A startup chinesa Moonshot AI anunciou recentemente o Kimi K3 como o maior modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto até o momento, com o qual afirma superar os sistemas das norte-americanas OpenAI e Anthropic.

Este anúncio marca mais um passo na concorrência tecnológica entre Pequim e Washington.

A Moonshot AI afirmou que o K3 atinge 2,8 biliões de parâmetros — uma métrica que indica a complexidade de um sistema de IA durante o seu treino — superando outros modelos abertos chineses, como o DeepSeek V4 Pro (1,6 biliões) e a série GLM-5 da Zhipu AI (744.000 milhões).

A tecnológica referiu que o modelo foi projetado para tarefas complexas de programação, trabalho intelectual e raciocínio e já está disponível através do chatbot Kimi, da aplicação Kimi Work, da ferramenta Kimi Code e de sua API, com o lançamento completo dos pesos do modelo agendado para 27 de julho.

Este apresenta-se como rival do Claude [Anthropic] ou o ChatGPT [OpenAI] a um preço mais baixo.

A Moonshot reconheceu que o desempenho geral do K3 "ainda fica atrás dos modelos proprietários mais poderosos" - o Claude Fable 5 e o GPT-5.6 Sol —, mas sustentou que ele superou consistentemente os outros modelos analisados.

Numa análise realizada pela plataforma de avaliação de modelos de IA Arena.AI, o modelo conquistou o primeiro lugar em seis de sete categorias — branding e marketing, design baseado em referências, dados e análise, produtos de consumo, simulações e ferramentas de criação de conteúdo —, ficando em segundo lugar apenas na categoria de videojogos, atrás do Fable 5.

A consultora Artificial Analysis situou o K3 num patamar comparável ao Claude Opus 4.8 e ao GPT-5.5 — considerados os segundos melhores modelos da Anthropic e da OpenAI, respetivamente —, embora tenha ficado atrás do Claude Fable 5 e do GPT-5.6 Sol em desempenho geral.

O anúncio acontece no contexto de crescente rivalidade entre as principais tecnológicas chinesas — incluindo Moonshot, Zhipu, DeepSeek e Alibaba —, que apostam na abertura, preços baixos e a rápida comercialização para reduzir a distância em relação aos EUA e apenas um mês do lançamento do modelo GLM-5.2 da Zhipu.

Além de competirem com modelos dos EUA, estas tecnológicas enfrentam restrições de Washington à exportação de chips avançados e de maquinaria para a sua produção.

No entanto, analistas do Bank of America citados pela CNBC observaram que o K3 demonstra que as empresas chinesas continuam avançando, apesar dessas limitações.

O lançamento coincidiu com a abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai — um evento voltado para um setor que as autoridades chinesas classificaram como estratégico —, ocasião em que Xi Jinping defendeu o uso de código aberto para garantir que "todos os setores e empresas possam se beneficiar da IA".

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