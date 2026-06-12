China avisa que tartarugas e peixes estão a ser usados como "espiões" por serviços de informações estrangeiros

O ministério da Segurança do Estado da China alertou esta sexta-feira, 12 de junho, que serviços de informações estrangeiros estão a utilizar animais marinhos, como tartarugas e peixes equipados com sensores, para recolher informações sensíveis sobre o meio marítimo chinês.Num artigo publicado na plataforma WeChat, o ministério refere que a fauna marinha é uma das formas utilizadas por outros países para obter dados sobre a temperatura e salinidade da água, a topografia dos fundos marinhos e as correntes oceânicas.De acordo com essa fonte governamental, as autoridades chinesas já capturaram “tartarugas e peixes espiões” munidos de sensores enquanto nadavam em águas sob jurisdição chinesa, ainda que sem especificar a localização.O ministério adianta que identificou também equipamentos destinados à recolha de informação marítima, incluindo boias, planadores oceânicos e dispositivos eletrónicos embarcados, considerando que a presença deles constitui “uma séria ameaça à segurança territorial, militar e económica” da China.Entre os equipamentos mencionados está uma boia esférica instalada por um instituto estrangeiro de investigação marinha, que se encontra equipada com sensores meteorológicos e acústicos de elevada precisão capazes de recolher dados ambientais e sinais acústicos emitidos por submarinos chineses em tempo real.É ainda mencionado um planador oceânico alimentado por energia solar e pelo movimento das ondas, dotado de sistemas de comunicação por rádio e de transmissão via satélite que permitem recolher informações ambientais com potencial relevância militar e dados sobre a atividade marítima.Também é referido um equipamento comercializado como dispositivo de serviços marítimos para navios de carga, mas com capacidade para monitorizar atividades portuárias em tempo real e integrar dados meteorológicos e coordenadas de navegação para criar uma “rede de vigilância marítima”.O ministério sublinha que "a segurança marítima é uma componente importante da segurança nacional e a sua proteção exige esforços de todos” e apela à população para denunciar equipamentos suspeitos e aos proprietários de embarcações para desconfiarem de ofertas de material provenientes de empresas desconhecidas.O ministério incentivou ainda os cidadãos chineses a desconfiar de ofertas de emprego ou pedidos de informação suspeitos, sobretudo de origem estrangeira..O que fazem os espiões portugueses e de onde são os espiões estrangeiros que estão cá?