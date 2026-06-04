Cheng no encontro de 2025 em memória das vítimas do Terror Branco.
Cheng no encontro de 2025 em memória das vítimas do Terror Branco.KOKUYO
Internacional

Cheng Li-wun, a líder da oposição de Taiwan que foi recebida por Xi e agora quer falar com Trump

Presidente do Kuomintang é defensora de um entendimento entre os dois lados do estreito. Discurso bem diferente do que tinha quando era militante do DPP e defendia a independência da ilha.
Ana Meireles
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