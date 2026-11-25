O chanceler alemão, Friedrich Merz, advertiu esta quarta-feira, 25 de novembro, que as ambições da Rússia vão além da Ucrânia, defendeu que o apoio económico a Kiev deve ser mantido e instou a Europa a “estabelecer limites claros” a Moscovo.

“A Rússia sabe exatamente o que quer, e quer mais do que apenas a Ucrânia”, afirmou, durante uma sessão do Bundestag (parlamento alemão) para debater o orçamento do próximo ano e as verbas destinadas ao apoio a Kiev.

Merz atribuiu a escalada do conflito às ações russas na Ucrânia, bem como na região do Báltico, no mar Negro, na Polónia e na própria Alemanha.

A Rússia “está também a agir com grande intensidade no nosso próprio país, sem descartar a possibilidade de perda de vidas humanas”, alertou, reiterando que a Europa deve “estabelecer limites claros”.

Qualquer pessoa que não compreenda isto, “ou não compreende o mundo tal como ele é, ou está a seguir uma agenda muito diferente”, disse, numa mensagem implicitamente dirigida ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), acusado de ser pró-Kremlin.

Berlim atribuiu 11,6 mil milhões de euros de apoio financeiro à Ucrânia no seu orçamento para 2027, embora esta dotação seja fortemente criticada tanto pela AfD como pelo partido A Esquerda.