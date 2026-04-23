O presidente do comité organizador do Foro La Toja, Carlos López Blanco.
O presidente do comité organizador do Foro La Toja, Carlos López Blanco.FOTO: Reinaldo Rodrigues
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Carlos López Blanco: “Não faz sentido escandalizar-se com a deriva de Trump e ser indulgente com a China”

O presidente do comité organizador do Foro La Toja, que regressa a 29 de abril a Lisboa, fala ao DN da deterioração dos valores que serviram de base ao evento, dos desafios da Europa e da NATO.
Susana Salvador
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