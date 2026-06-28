Nas suas funções na Aliança Atlântica, Carlos Branco manteve contacto com militares russos, incluindo com o atual chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov. Em 2012 foi condecorado pelo ministro da Defesa russo.
Nas suas funções na Aliança Atlântica, Carlos Branco manteve contacto com militares russos, incluindo com o atual chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov. Em 2012 foi condecorado pelo ministro da Defesa russo.Paulo Spranger
Internacional

Carlos Branco: “A Europa está mais perto da confrontação com a Rússia do que da solução política”

Para o ex-responsável pela cooperação da NATO com países parceiros, a Ucrânia é vítima do projeto hegemónico dos EUA e a Rússia está apenas a defender os seus interesses vitais.
César Avó
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