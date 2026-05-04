Jean-Luc Mélenchon na manifestação do Dia do Trabalhador.
Jean-Luc Mélenchon na manifestação do Dia do Trabalhador.FOTO:DR/X/JLMelenchon
Internacional

França. Candidatura de Mélenchon ao Eliseu criticada pelos socialistas

No meio das divisões na esquerda, o ex-deputado da França Insubmissa lança-se na quarta candidatura presidencial. “É o melhor seguro de vida para a extrema-direita”, avisa o PS.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Internacional
França Insubmissa
Jean-Luc Mélenchon
Socialistas
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt