O candidato da oposição em Israel a líder do novo parlamento (Knesset), Matan Kahana, foi esta terça-feira, 17 de novembro, eleito, com o apoio das duas bancadas árabes, substituindo Amir Ohana, do Likud, partido do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu.

Matan Kahana reuniu o apoio dos quatro partidos do chamado bloco da mudança, comandando pelo antigo chefe das forças armadas e líder do Yashar! (Íntegro!), Gadi Eisenkot, que foi incumbido para formar governo após as eleições legislativas de 27 de outubro, a que se somaram os votos dos representantes das duas listas árabes.

Esta vitória permite a Eisenkot e ao seu partido conquistar uma posição estratégica para definir a agenda parlamentar e, deste modo, controlar o calendário dos debates e as votações, uma alavanca crucial para a oposição, que procura desmantelar o legado de Netanyahu o mais depressa possível, incluindo a sua controversa reforma judicial.