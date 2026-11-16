Israel. Gabinete de Netanyahu investigado por tentativa de deslegitimar eleições

As autoridades israelitas estão a investigar se as informações que levaram a uma investigação sobre a alegada compra de votos entre os eleitores árabes foram deliberadamente criadas por membros do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com o objetivo de forjar detenções que sustentassem as suas alegações de que os partidos árabes teriam defraudado a votação de 27 de outubro. Paralelamente, o comissário-chefe da polícia israelita, Daniel Levy, anunciou esta segunda-feira que ordenou uma revisão interna à conduta nestas detenções. Em causa está informação divulgada no domingo numa reportagem do Canal 12, nomeadamente que uma queixa inicial contra ativistas do partido árabe Ra’am, referente ao dia das eleições, foi apresentada à polícia por Ido Norden, chefe de gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na véspera da votação.A reportagem refere ainda que Norden indicou à polícia uma fonte que, segundo ele, poderia fornecer mais informações para fundamentar a queixa. A fonte, que foi contactada pela polícia antes da detenção de três ativistas árabes, trabalhava até pouco antes no gabinete de Netanyahu. Ainda segundo o Canal 12, as autoridades policiais, sob a liderança da procuradora-geral Gali Baharav-Miara, estão a apurar se a informação sobre o alegado esquema de compra de votos foi plantada deliberadamente para provocar detenções e reforçar as alegações de Netanyahu de que os partidos árabes teriam defraudado a votação. De recordar que o Likud, o partido de Netanyahu, chegou a usar a alegada fraude como argumento para tentar impedir, sem sucesso, a certificação dos resultados eleitorais. Esta segunda-feira, o gabinete de Baharav-Miara informou que está a discutir a possibilidade de abrir um inquérito criminal sobre a forma como a informação relativa à alegada fraude eleitoral foi transmitida pelo gabinete do primeiro-ministro à polícia, garantindo que “todos os aspetos relevantes da questão serão examinados.”Quanto à investigação interna na polícia, Daniel Levy revelou que o seu adjunto, Yair Hezroni, irá supervisionar a análise e apresentará as conclusões em uma semana, sublinhando que a investigação irá examinar “todos os aspetos sistémicos, organizacionais e de comando relacionados com as alegações” sobre a eleição..Israel. Eisenkot acusa Netanyahu de deslegitimar a eleição.Israel. Comissão Eleitoral ratifica resultados e diz que lançar dúvidas é um “perigo real” para a democracia