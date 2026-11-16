O partido de Netanyahu tentou impedir a certificação dos resultados das eleições.
O partido de Netanyahu tentou impedir a certificação dos resultados das eleições.ABIR SULTAN / EPA
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Israel. Gabinete de Netanyahu investigado por tentativa de deslegitimar eleições

Procuradora-geral está a ponderar abrir um inquérito criminal e a polícia anunciou uma revisão interna.
Ana Meireles
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