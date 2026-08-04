Armazém Wildberries, perto de São Petersburgo, foi atingido nesta terça-feira.
Armazém Wildberries, perto de São Petersburgo, foi atingido nesta terça-feira.
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Campanha de 40 dias atingiu o coração da logística russa, mas não alcançou o cessar-fogo

Operação ucraniana aprofundou ataques de longo alcance. Além de falhas no abastecimento de combustível, Rússia ficou sem 13 centros logísticos.
César Avó
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