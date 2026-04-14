Lula deixou nas entrelinhas a hipótese de apostar em Santana.
Lula deixou nas entrelinhas a hipótese de apostar em Santana.Facebook de Camilo Santana
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Camilo Santana. Quem é o suposto candidato caso Lula não concorra?

Com 80 anos, histórico de problemas de saúde e rejeição alta, a hipótese do atual presidente não se apresentar a eleições começa a ser especulada. E Fernando Haddad pode não ser o sucessor natural.
João Almeida Moreira
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Brasil
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