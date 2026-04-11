“Brejnev tinha caviar à vontade no Kremlin, mas preferia batatas assadas como as que a mãe fazia em criança”
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“Brejnev tinha caviar à vontade no Kremlin, mas preferia batatas assadas como as que a mãe fazia em criança”

O jornalista polaco Witold Szablowski percorreu a Rússia em busca de histórias que explicassem a relação entre o poder russo e a gastronomia. O resultado foi o delicioso Na Cozinha do Kremlin. Antes, também editado pela Zigurate, publicou Como Saciar um ditador.
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