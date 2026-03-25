Daniel Vorcaro
Daniel VorcaroReprodução
Internacional

Brasília em pânico à espera da delação do fim do mundo

Daniel Vorcaro, fundador do falido Banco Master e centro de escândalo monumental, decidiu contar o que sabe em troca de alívio de eventual pena. Os três poderes, esquerda e direita estão em suspenso.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Justiça
Daniel Vorcaro
Banco Master

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt