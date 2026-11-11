Brasil. Três suspeitos no maior escândalo de evasão fiscal do país moram em Portugal

O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou, nesta quarta-feira, dia 11, a Operação Charon, com o objetivo de prender Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, considerado o maior sonegador fiscal do Brasil. O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro num rombo total estimado em 50 mil milhões, cerca de oito mil milhões de euros.

Magro está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal STF decretou a prisão dele no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e a justiça acredita que ele more nos Estados Unidos. Outros três envolvidos, porém, vivem em Portugal, segundo as autoridades brasileiras: Gabriela Andrade Magro, mãe de Ricardo, de 77 anos, João Manuel Magro, o pai, de 80, e Manuel Joaquim Andrade, o avô, de 96.

Entre os presos nesta quarta-feira, todos no Rio de Janeiro, estão Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário, Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, e André Marques, piloto de automóveis. No total, os promotores saíram para cumprir 14 mandados de prisão, incluindo cinco fora do Brasil – e 21 de busca e apreensão.

O nome de Magro já foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo de cooperação internacional usado para localizar e prender foragidos. Segundo a polícia brasileira, ele é o chefe de uma organização criminosa que teria usado empresas de fachada, fundos de investimento, holdings e offshores para sonegar impostos, lavar dinheiro e ocultar património.

De acordo com a investigação, recursos teriam sido enviados para empresas e fundos em locais como Delaware, nos Estados Unidos, Bahamas e Malta. Parte do dinheiro retornaria ao Brasil disfarçada de investimento ou seria usada na compra de imóveis e outros ativos.