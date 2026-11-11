Ricardo Magro é o principal arguido da Operação Charon
Ricardo Magro é o principal arguido da Operação CharonReprodução TV Globo
Internacional

Brasil. Três suspeitos no maior escândalo de evasão fiscal do país moram em Portugal

Estão em causa os crimes de evasão fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro num rombo total estimado em 50 mil milhões de reais, cerca de oito mil milhões de euros.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a

O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou, nesta quarta-feira, dia 11, a Operação Charon, com o objetivo de prender Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, considerado o maior sonegador fiscal do Brasil. O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro num rombo total estimado em 50 mil milhões, cerca de oito mil milhões de euros.

Magro está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal STF decretou a prisão dele no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e a justiça acredita que ele more nos Estados Unidos. Outros três envolvidos, porém, vivem em Portugal, segundo as autoridades brasileiras: Gabriela Andrade Magro, mãe de Ricardo, de 77 anos, João Manuel Magro, o pai, de 80, e Manuel Joaquim Andrade, o avô, de 96.

Entre os presos nesta quarta-feira, todos no Rio de Janeiro, estão Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário, Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, e André Marques, piloto de automóveis. No total, os promotores saíram para cumprir 14 mandados de prisão, incluindo cinco fora do Brasil – e 21 de busca e apreensão.

O nome de Magro já foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo de cooperação internacional usado para localizar e prender foragidos. Segundo a polícia brasileira, ele é o chefe de uma organização criminosa que teria usado empresas de fachada, fundos de investimento, holdings e offshores para sonegar impostos, lavar dinheiro e ocultar património.

De acordo com a investigação, recursos teriam sido enviados para empresas e fundos em locais como Delaware, nos Estados Unidos, Bahamas e Malta. Parte do dinheiro retornaria ao Brasil disfarçada de investimento ou seria usada na compra de imóveis e outros ativos.

Ricardo Magro é o principal arguido da Operação Charon
Polícia brasileira quer prender em Portugal “o maior sonegador do país”
Portugal
Brasil
Justiça
Evasão Fiscal
foragidos