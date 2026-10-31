Brasil: “Há uma cultura sertaneja que tende a ver a floresta como um empecilho”, diz arquélogo

Qual é a relação entre as queimadas atuais na Amazónia e o contexto eleitoral?

Há indícios e suspeitas de motivações políticas por trás de algumas queimadas – como o histórico de protestos e manifestações explícitas de apoio a candidaturas por parte de setores produtivos –, utilizadas para desafiar políticas ambientais e confundir a opinião pública.

O setor do agronegócio é unânime em relação ao apoio a políticas contrárias à preservação ambiental?

Não. Existe um segmento do agronegócio que é consciente e favorável à sustentabilidade. No entanto, lideranças e frentes políticas mais alinhadas a pautas conservadoras ainda exercem forte influência contrária às normas de proteção ambiental.

O setor mais arcaico do agro sente que o Brasil não pode sofrer sanções no contexto do acordo Mercosul-UE por ser um produtor quase insubstituível?

Sim: houve a “moratória da soja”, um acordo de produtores com grandes compradores de soja que se comprometeram a não comprar o produto de áreas desmatadas ali no norte do Mato Grosso, que deixou de ser cumprido por estes dias por soberba de produtores. Porém, a China investe cada vez mais em África, então essa arrogância é arriscada.

A votação de Lula, pelo menos na primeira volta, foi muito reduzida nos estados mais agrícolas da Amazónia.

Na Rondônia e no Acre, o estado de Chico Mendes e Marina Silva, a derrota foi fragorosa. É uma questão antropológica: por um lado, os fazendeiros dominam os meios de comunicação locais, por outro, existe um pacote cultural meio texano em que a música, o sertanejo, a roupa, os chapéus e cintos de cowboy, e as festas sertanejas, tipo Peão de Barretos, vendem. E jovens que crescem nesse ambiente tendem a ver a floresta como um empecilho ou até, como chegam a chamar, um deserto. Fico preocupado porque isso vai além de questões políticas, não muda por mudar o governo, é uma visão de mundo.

Como a classificação de organizações criminosas brasileiras, do tipo Primeiro Comando da Capital (PCC), como terroristas pelos EUA afeta o cenário político?

Esse tipo de declaração é visto como uma forma de exercer pressão geopolítica sobre um governo de centro-esquerda no Brasil. Trata-se de um instrumento com forte viés político, com precedentes de interferência externa em outros países da América Latina, como Equador, Peru, Argentina, Paraguai e Venezuela.

Alguns jornalistas queixam-se de que, ao entrar em certos territórios amazónicos, há logo um aviso pelo WhatsApp, do PCC, de uma presença estranha e as portas logo se fecham. Também tem essa percepção?

Em 2018, estava em Rio Branco, no Acre, e percebi que havia mensagens de WhatsApp a avisar a população de toque de recolher por guerras entre PCC e outros grupos. No ano passado, na mesma região, havia gente armada a desestimular a nossa presença, não apenas do PCC mas fazendeiros. E piratas: em 2024 fiz palestras na região em que viajava de barco com segurança armada 24 horas para evitar ataques piratas, os piratas atacam até os traficantes. Nos anos 80 e 90 ainda ficava acampado na praia, isso é inimaginável agora.