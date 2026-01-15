Bolsonaro muda de cela na prisão e terá direito a regalias

Jair Bolsonaro mudou de cela na prisão onde se encontra, na sede da Polícia Federal, na capital Brasília, por determinação do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.O ex-presidente brasileiro foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, uma unidade que é conhecida como "Papudinha".A nova cela de Bolsonaro tem uma área total de 64,8 metros quadrados, dos quais 54,7 cobertos e os outros 10 de área externa, e inclui casa de banho, cozinha, lavandaria, quarto e sala.Moraes determinou que o ex-presidente terá assistência integral por parte de médicos particulares todos os dias. Se for necessário ir a um hospital em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deve comunicar a saída até 24 horas depois.O juiz também manteve a autorização para que o ex-chefe de Estado do Brasil receba visitas da família, que devem ocorrer às quartas e quintas-feiras.Estas condições "absolutamente excecionais e privilegiadas" não devem transformar o cumprimento da pena de Bolsonaro numa "colónia de férias", vinca Moraes.O ex-presidente terá ainda direito a sessões de fisioterapia em horários e dias indicados pelos médicos, entrega diária de alimentação especial, assistência religiosa, a inclusão do recluso no programa de remição de pena por leitura, instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama e em outros locais das acomodações e instalação de aparelhos para fisioterapia como bicicleta e passadeira..Advogados voltam a pedir para Bolsonaro cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão em casa.Lula da Silva veta projeto de lei que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados.Jair Bolsonaro sentiu-se mal, caiu e bateu com a cabeça num móvel da sua cela