Jair Bolsonaro sentiu-se mal, caiu e bateu com a cabeça num móvel da sua cela

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro sentiu-se mal durante a madrugada desta terça-feira, 6 de janeiro, na prisão em Brasília, tendo sofrido uma queda e batido com a cabeça num móvel da sua cela.A revelação foi feira pela sua mulher Michelle Bolsonaro: "Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise caiu e bateu a cabeça no móvel", disse numa publicação nas redes sociais, acrescentando que estava a aguardar para saber como foram os primeiros socorros prestados ao ex-presidente de 70 anos.Em declarações à GloboNews, Claudio Birolini, médico de Bolsonaro, revelou que o ex-presidente sofreu um traumatismo cranioencefálico leve, que o obriga a vigilância durante 24 horas.Este incidente surge seis dias depois de Bolsonaro ter recebido alta hospitalar, na sequência de um tratamento a uma hérnia e a um quadro de soluços.De acordo com a TVGlobo, o ex-presidente sofreu um corte na face e está em observação..Bolsonaro já deixou hospital e voltou para a prisão.Polícia ordena "retorno imediato" de Eduardo Bolsonaro ao Brasil