Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Ex-presidente brasileiro, Jair BolsonaroFOTO: EPA / ANDRE BORGES
Internacional

Jair Bolsonaro sentiu-se mal, caiu e bateu com a cabeça num móvel da sua cela

O médico revela que o ex-presidente sofreu um traumatismo cranioencefálico leve e encontra-se em observação.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro sentiu-se mal durante a madrugada desta terça-feira, 6 de janeiro, na prisão em Brasília, tendo sofrido uma queda e batido com a cabeça num móvel da sua cela.

A revelação foi feira pela sua mulher Michelle Bolsonaro: "Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise caiu e bateu a cabeça no móvel", disse numa publicação nas redes sociais, acrescentando que estava a aguardar para saber como foram os primeiros socorros prestados ao ex-presidente de 70 anos.

Em declarações à GloboNews, Claudio Birolini, médico de Bolsonaro, revelou que o ex-presidente sofreu um traumatismo cranioencefálico leve, que o obriga a vigilância durante 24 horas.

Este incidente surge seis dias depois de Bolsonaro ter recebido alta hospitalar, na sequência de um tratamento a uma hérnia e a um quadro de soluços.

De acordo com a TVGlobo, o ex-presidente sofreu um corte na face e está em observação.

Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Bolsonaro já deixou hospital e voltou para a prisão
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Polícia ordena "retorno imediato" de Eduardo Bolsonaro ao Brasil
Brasil
Jair Bolsonaro
prisão
Queda

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt