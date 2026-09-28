'Bets'. A eleição presidencial chega ao campo de futebol

O futebol, paixão brasileira, entrou em campo nas eleições de 4 e 25 de outubro após Lula da Silva decidir proibir as bets (apostas) no país no passado dia 25. Patrocinados por casas de apostas, os clubes de futebol protestaram e conseguiram marcar reunião com o presidente – e candidato à reeleição – para esta terça-feira, 29. Segundo o Ministério do Desporto, a intenção é ouvir as exigências dos clubes e avaliar de que forma o governo pode contribuir para evitar possíveis prejuízos provocados pelo fim dos contratos.

As bets tornaram-se uma importante fonte de receita para os clubes brasileiros nos últimos anos, principalmente por meio de patrocínios. Em 2025, as empresas de apostas pagaram o equivalente a 194 milhões de euros em patrocínios aos 20 clubes de maior receita do país, segundo levantamento da Sports Value. É esse impacto e as alternativas para os clubes que estarão entre os assuntos tratados na reunião desta terça-feira.

“Não se pode criar uma regra, levar empresas e instituições a assumir compromisso com base nela e, de um dia para o outro, mudar todo o marco regulatório”, reagiu o Flamengo, atual campeão brasileiro e sul-americano, em comunicado. “Apesar do valor expressivo, o futebol sempre viveu sem bets”, argumentou por sua vez Paulo Cordeiro, o ministro do Desporto. Em entrevista à Bandnews, Lula também listou todos os títulos conquistados por clubes brasileiros antes do advento dos patrocínios das casas de apostas e chamou "a ludopatia [o vício no jogo] de doença que está a endividar milhares de brasileiros pobres".

A proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional inclui um projeto de lei para criminalizar a exploração, a operação e a divulgação de apostas de quota fixa após a proibição do setor mas ainda precisa ser aprovada pelos parlamentares e sancionada pelo presidente da República para começar a valer.

Explorar ou operar as chamadas “apostas de quota fixa”, por qualquer meio, passará a ser crime punido com reclusão de 4 a 6 anos, além de multa. A punição será aplicada mesmo que o agente tenha autorização de uma autoridade estrangeira. Pelas regras, as empresas terão até 6 de outubro para sair do ar. Os apostadores, por sua vez, têm até 5 de outubro para resgatar os valores que ainda estiverem disponíveis nas plataformas.

Entretanto, o governo também se beneficiou em cerca de 2,596 mil milhões de euros em taxas sobre empresas de apostas online, de acordo com o fisco brasileiro, o que o ajudava a cumprir metas orçamentais.

Flávio Bolsonaro, principal concorrente de Lula nas eleições, chamou o rival de “oportunista” e viu a medida do governo como “sinal de desespero por votos”. Segundo sondagem da Ipsos-Ipec, 24% dos eleitores disseram-se mais inclinados a votar em candidatos que defendam restringir as apostas.