Hospital pediátrico de Las Palmas
Hospital pediátrico de Las PalmasFoto: DR
Internacional

Bebé de 20 meses morre depois de ter ficado esquecido dentro de carro após despiste do pai em Fuerteventura

Pai despistou-se ao volante do carro durante a manhã de sábado, saiu para tratar da situação e só se lembrou do filho mais tarde.
David Pereira
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Um bebé de 20 morreu durante o fim de semana após ter ficado esquecido no caro do pai depois de este se ter despistado em Fuerteventura, nas ilhas Canárias. A criança sofreu um golpe calor, num dia em que havia aviso por causa das altas temperaturas naquela região espanhola, de acordo com a agência EFE.

As autoridades ainda tentaram salvar o bebé, que foi transportado de helicóptero para o hospital pediátrico de Las Palmas, mas os esforços foram em vão. Os serviços de emergência não conseguiram reverter a situação e a criança morreu já na unidade hospitalar durante a madrugada de domingo.

De acordo com o diário La Provincia, o pai despistou-se ao volante do carro durante a manhã de sábado, saiu para tratar da situação e só se lembrou do filho mais tarde. Quando chegou ao carro, a criança estava já em estado grave.

Entretanto, o Tribunal de Primeira Instância de Puerto del Rosario abriu um inquérito por uma eventual acusação de homicídio negligente por negligência grosseira, estando a investigar para determinar as circunstâncias específicas da morte.

A Polícia Nacional apresentou as conclusões ao juiz de instrução, tendo uma equipa da Polícia Científica realizado perícias no local. Ainda não se sabe quanto tempo a criança permaneceu dentro do carro. Em Espanha, o Código Penal pune o crime de de homicídio negligente com penas de prisão que vão de um a quatro anos.

O pai da criança ainda não foi presente a um juiz, nem se espera que o faça nos próximos dias, de acordo com fontes judiciais citadas pelo La Provincia. Segundo este jornal, o bebé pertencia a uma família conhecida na ilha de Fuerteventura, com ligações ao mundo da política.

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