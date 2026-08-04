Bebé de 20 meses morre depois de ter ficado esquecido dentro de carro após despiste do pai em Fuerteventura

Um bebé de 20 morreu durante o fim de semana após ter ficado esquecido no caro do pai depois de este se ter despistado em Fuerteventura, nas ilhas Canárias. A criança sofreu um golpe calor, num dia em que havia aviso por causa das altas temperaturas naquela região espanhola, de acordo com a agência EFE.As autoridades ainda tentaram salvar o bebé, que foi transportado de helicóptero para o hospital pediátrico de Las Palmas, mas os esforços foram em vão. Os serviços de emergência não conseguiram reverter a situação e a criança morreu já na unidade hospitalar durante a madrugada de domingo.De acordo com o diário La Provincia, o pai despistou-se ao volante do carro durante a manhã de sábado, saiu para tratar da situação e só se lembrou do filho mais tarde. Quando chegou ao carro, a criança estava já em estado grave.Entretanto, o Tribunal de Primeira Instância de Puerto del Rosario abriu um inquérito por uma eventual acusação de homicídio negligente por negligência grosseira, estando a investigar para determinar as circunstâncias específicas da morte.A Polícia Nacional apresentou as conclusões ao juiz de instrução, tendo uma equipa da Polícia Científica realizado perícias no local. Ainda não se sabe quanto tempo a criança permaneceu dentro do carro. Em Espanha, o Código Penal pune o crime de de homicídio negligente com penas de prisão que vão de um a quatro anos.O pai da criança ainda não foi presente a um juiz, nem se espera que o faça nos próximos dias, de acordo com fontes judiciais citadas pelo La Provincia. Segundo este jornal, o bebé pertencia a uma família conhecida na ilha de Fuerteventura, com ligações ao mundo da política..Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada.Das aplicações aos carros inteligentes: as tecnologias que ajudam a evitar crianças esquecidas no automóvel