Das aplicações aos carros inteligentes: as tecnologias que ajudam a evitar crianças esquecidas no automóvel

A morte de uma bebé de dois anos, esquecida no interior de um automóvel durante sete horas, em Almada, esta semana, voltou a colocar em evidência um risco que pode afetar qualquer família ou profissional. Para reduzir a possibilidade de tragédias deste tipo, a indústria automóvel e tecnológica tem vindo a desenvolver soluções.São aplicações de lembrete, sensores para cadeiras auto e até sistemas inteligentes integrados nos próprios veículos, capazes de alertar o condutor ou detetar a presença de um ocupante no banco traseiro. O DN selecionou algumas destas ferramentas:Aplicações no telemóvelAs aplicações são a forma mais simples e acessível de criar uma camada adicional de proteção contra o esquecimento de crianças no automóvel. Ao contrário do que muitos poderão pensar, em vez de detetarem a presença da criança, funcionam como um sistema de alerta para recordar ao condutor que deve verificar o banco traseiro no final da viagem. Para isso, recorrem a funcionalidades do próprio telemóvel, como o GPS, o Bluetooth ou a conclusão da navegação.WazeUm dos exemplos mais conhecidos é a aplicação Waze. Uma das funcionalidades é a Child Reminder. Quando o utilizador chega ao destino, a aplicação apresenta uma mensagem personalizada a recordar que deve verificar o banco traseiro antes de sair do veículo.Child Minder (iOS e Android)É uma das poucas aplicações desenvolvidas especificamente para este fim. Permite monitorizar uma ou duas crianças em simultâneo e envia alertas quando o cuidador se afasta da "zona de segurança" da criança. Entre as funcionalidades estão lembretes de ativação, notificações de chegada e partida, histórico de alertas e possibilidade de adicionar outros responsáveis para receber notificações em tempo real.ProjectSafeRide (iPhone)É uma das aplicações mais recentes dedicadas exclusivamente à prevenção do esquecimento de crianças e animais de estimação no automóvel. Utiliza os sensores de movimento e a localização do telemóvel para detetar quando uma viagem termina e envia automaticamente uma notificação a lembrar o utilizador de verificar o interior do veículo. Não necessita de qualquer acessório adicional.Leave No Kid Behind (iPhone)Desenvolvida sobretudo para pais, amas e serviços de transporte de crianças, a aplicação permite criar perfis das crianças, incluindo fotografia, e funciona como uma lista de verificação (checklist) para confirmar que todas foram entregues no destino. Também envia lembretes e notificações durante a rotina diária.Automatismos no telemóvelSem necessidade de instalar novas apps, é possível criar automatismos no iPhone ou em smartphones Android para que sejam enviadas notificações quando o telemóvel se desliga do Bluetooth do automóvel, quando chega a um determinado local, como a creche ou a escola, ou em horários específicos da rotina da família. Apesar de serem soluções gratuitas ou de baixo custo, dependem de o utilizador manter as automatizações configuradas e, em alguns casos, utilizar a navegação durante o percurso.Sensores para cadeiras autoUma solução mais avançada, embora também mais dispendiosa, passa pelos sensores para cadeiras auto, com capacidade para detetar diretamente a presença da criança. Em vez de apenas recordarem o condutor, monitorizam se a criança continua sentada na cadeira depois de o adulto abandonar o veículo.Estes dispositivos utilizam, regra geral, sensores de pressão, peso ou mecanismos instalados no fecho do arnês da cadeira. A informação é transmitida para o telemóvel através de Bluetooth. Se o condutor se afastar do automóvel enquanto a criança permanece na cadeira, é enviado um alerta imediato.Em alguns modelos, se o primeiro aviso não for atendido, o sistema envia notificações ou contacta automaticamente familiares previamente definidos. Alguns equipamentos também monitorizam a temperatura no interior do veículo, alertam caso o arnês seja desapertado inesperadamente e verificam o estado da bateria do dispositivo. Entre as soluções disponíveis encontram-se o Cybex SensorSafe, Chicco eClip, BebèCare Easy-Tech, Tippy Pad e Doona SensAlert.Existem ainda cadeiras auto inteligentes, nas quais toda a tecnologia está integrada no próprio equipamento. Além de detetarem a presença da criança, algumas monitorizam o arnês e a temperatura no interior do veículo, comunicando diretamente com uma aplicação no telemóvel do responsável.Tecnologia integrada nos automóveisNos últimos anos, vários fabricantes passaram a incorporar sistemas de prevenção diretamente nos veículos novos. Esta tecnologia, conhecida internacionalmente como Rear Occupant Alert (ROA) ou por designações semelhantes, está disponível em modelos de marcas como Hyundai, Kia, Genesis, Nissan, Toyota e General Motors.A versão mais básica funciona de forma relativamente simples: se uma das portas traseiras tiver sido aberta antes ou durante a viagem, o automóvel regista essa informação. Quando o motor é desligado, surge uma mensagem no painel a recordar ao condutor que deve verificar o banco traseiro antes de abandonar o veículo.Já os sistemas mais avançados recorrem a sensores ultrassónicos ou radares capazes de detetar pequenos movimentos no interior do automóvel, incluindo os provocados pela respiração de uma criança. Caso identifiquem um ocupante depois de o veículo ser trancado, podem fazer soar a buzina, acionar as luzes de emergência e enviar uma notificação para a aplicação oficial da marca instalada no telemóvel do proprietário.amanda.lima@dn.pt.Creche de Almada em cujo carro morreu bebé cumpria critérios.Morte de bebé. Autarca de Almada diz que "serviços competentes" desenvolvem diligências para "apuramento dos factos"