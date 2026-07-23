Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada
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Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada

O óbito foi declarado no local. No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e uma ambulância dos Bombeiros de Cacilhas, assim como elementos da PSP.
David Pereira
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Uma bebé de um ano e meio morreu após ter ficado esquecido no interior da viatura do colégio que frequentava, localizado na Avenida do Cristo Rei, em Almada, avança a SIC.

Segundo a estação, a carrinha terá ido buscar a menina a casa durante a manhã e não foi usada para mais nenhuma saída ou passeio esta quinta-feira, pelo que a criança poderá ter ficado esquecida durante todo o dia.

No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e uma ambulância dos Bombeiros de Cacilhas, assim como elementos da PSP.

De acordo com a RTP, os operacionais tiveram de partir os vidros da viatura. Foram iniciadas de imediato manobras de reanimação, mas, não foi possível reverter a situação.

O óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 15:55 desta quinta-feira.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

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