Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada

Uma bebé de um ano e meio morreu após ter ficado esquecido no interior da viatura do colégio que frequentava, localizado na Avenida do Cristo Rei, em Almada, avança a SIC.Segundo a estação, a carrinha terá ido buscar a menina a casa durante a manhã e não foi usada para mais nenhuma saída ou passeio esta quinta-feira, pelo que a criança poderá ter ficado esquecida durante todo o dia.No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e uma ambulância dos Bombeiros de Cacilhas, assim como elementos da PSP.De acordo com a RTP, os operacionais tiveram de partir os vidros da viatura. Foram iniciadas de imediato manobras de reanimação, mas, não foi possível reverter a situação. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 15:55 desta quinta-feira.O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.