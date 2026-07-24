Morte de bebé. Autarca de Almada diz que "serviços competentes" desenvolvem diligências para "apuramento dos factos"

A presidente da Câmara Municipal de Almada manifestou "profundo pesar" pela morte da bebé de um ano e meio, que, na quinta-feira, 23 de julho, terá ficado esquecida dentro de uma viatura do colégio que frequentava. Inês de Medeiros afirmou que os "serviços competentes encontram-se a acompanhar a situação e a desenvolver todas as diligências necessárias para o apuramento dos factos”.Referindo que "não há palavras que possam aliviar o sofrimento", a autarca usou as redes sociais para se dirigir à família da bebé. "Não posso terminar este dia [quinta-feira] sem deixar uma palavra de profundo pesar e de solidariedade aos pais, à família e a todos os que hoje vivem a dor da perda desta bebé, em Almada“, lê-se na mensagem que partilhou na rede social Instagram, em que lamentou "um dia de profunda tristeza" para o concelho. "A toda a família, deixo um abraço sentido e as mais sinceras condolências", concluiu. .A Polícia Judiciária está a investigar a morte da bebé de 18 meses, que terá ficado esquecida durante cerca de oito horas no interior de uma viatura do colégio que frequentava em Almada. A bebé terá sido recolhida de manhã, cerca das 8h00, como era habitual, por uma viatura que a devia ter levado para a creche, no Pragal, mas o automóvel ficou estacionado num outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei, acabando a menina por ficar esquecida dentro do carro.Fonte da PSP disse à Lusa que o colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar, pouco antes das 16h00.Ainda segundo a mesma fonte da PSP, depois de ter sido dado o alerta, funcionárias do outro polo do colégio deslocaram-se de imediato para a viatura, mas a bebé já se encontrava inanimada. As equipas de socorro realizaram manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local. .Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada