Inês de Medeiros, autarca de Almada
Inês de Medeiros, autarca de Almada Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Morte de bebé. Autarca de Almada diz que "serviços competentes" desenvolvem diligências para "apuramento dos factos"

Inês de Medeiros manifestou "profundo pesar" pela morte da bebé de um ano e meio que terá ficado esquecida, durante várias horas, dentro de uma viatura em Almada.
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A presidente da Câmara Municipal de Almada manifestou "profundo pesar" pela morte da bebé de um ano e meio, que, na quinta-feira, 23 de julho, terá ficado esquecida dentro de uma viatura do colégio que frequentava.

Inês de Medeiros afirmou que os "serviços competentes encontram-se a acompanhar a situação e a desenvolver todas as diligências necessárias para o apuramento dos factos”.

Referindo que "não há palavras que possam aliviar o sofrimento", a autarca usou as redes sociais para se dirigir à família da bebé.

"Não posso terminar este dia [quinta-feira] sem deixar uma palavra de profundo pesar e de solidariedade aos pais, à família e a todos os que hoje vivem a dor da perda desta bebé, em Almada“, lê-se na mensagem que partilhou na rede social Instagram, em que lamentou "um dia de profunda tristeza" para o concelho. "A toda a família, deixo um abraço sentido e as mais sinceras condolências", concluiu.

A Polícia Judiciária está a investigar a morte da bebé de 18 meses, que terá ficado esquecida durante cerca de oito horas no interior de uma viatura do colégio que frequentava em Almada.

A bebé terá sido recolhida de manhã, cerca das 8h00, como era habitual, por uma viatura que a devia ter levado para a creche, no Pragal, mas o automóvel ficou estacionado num outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei, acabando a menina por ficar esquecida dentro do carro.

Fonte da PSP disse à Lusa que o colégio só deu pela falta da menina quando a mãe a foi buscar, pouco antes das 16h00.

Ainda segundo a mesma fonte da PSP, depois de ter sido dado o alerta, funcionárias do outro polo do colégio deslocaram-se de imediato para a viatura, mas a bebé já se encontrava inanimada. As equipas de socorro realizaram manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local.

Inês de Medeiros, autarca de Almada
Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada
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